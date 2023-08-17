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Süleymaniye kentinde, Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi
Süleymaniye kentinde, Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi
Irak'ın Süleymaniye kentinde, çoğunluğu Irak-İran Savaşı (1980-1988) döneminden kalan 313 mayın kontrollü bir şekilde imha edildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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фото, süleymaniye, irak, iran, fotoğraf
фото, süleymaniye, irak, iran, fotoğraf

Süleymaniye kentinde, Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi

22:00 17.08.2023
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Irak'ın Süleymaniye kentinde, çoğunluğu Irak-İran Savaşı (1980-1988) döneminden kalan 313 mayın kontrollü bir şekilde imha edildi.
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde gerçekleşen mayın patlatma faaliyetine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın Kurumu Genel Müdürü Cabbar Mustafa Resul de katıldı.​​​​​​​

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde gerçekleşen mayın patlatma faaliyetine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın Kurumu Genel Müdürü Cabbar Mustafa Resul de katıldı.​​​​​​​ - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde gerçekleşen mayın patlatma faaliyetine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Mayın Kurumu Genel Müdürü Cabbar Mustafa Resul de katıldı.​​​​​​​

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Resul, burada yaptığı açıklamada, Dukan ilçesinde diğer IKBY bölgelerindeki gibi savaş döneminden kalma mayınlar bulunduğunu söyledi.

Resul, burada yaptığı açıklamada, Dukan ilçesinde diğer IKBY bölgelerindeki gibi savaş döneminden kalma mayınlar bulunduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Resul, burada yaptığı açıklamada, Dukan ilçesinde diğer IKBY bölgelerindeki gibi savaş döneminden kalma mayınlar bulunduğunu söyledi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Kontrollü mayın patlatma faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Resul, Dukan’da toplamda 12 kilometrekarelik bir alanın mayınlarla kaplı olduğunu belirtti.

Kontrollü mayın patlatma faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Resul, Dukan’da toplamda 12 kilometrekarelik bir alanın mayınlarla kaplı olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Kontrollü mayın patlatma faaliyetinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Resul, Dukan’da toplamda 12 kilometrekarelik bir alanın mayınlarla kaplı olduğunu belirtti.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Mayın temizleme faaliyetlerinden sonra bu alanın 5.5 kilometrekareye gerilediğini kaydetti.

Mayın temizleme faaliyetlerinden sonra bu alanın 5.5 kilometrekareye gerilediğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Mayın temizleme faaliyetlerinden sonra bu alanın 5.5 kilometrekareye gerilediğini kaydetti.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Diğer bölgelerin de temizleneceğini aktaran Resul, “Dukan’daki mayınlardan dolayı bazı vatandaşlar tarlalarına ve bağlarına gidemiyor"dedi.

Diğer bölgelerin de temizleneceğini aktaran Resul, “Dukan’daki mayınlardan dolayı bazı vatandaşlar tarlalarına ve bağlarına gidemiyor&quot;dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Diğer bölgelerin de temizleneceğini aktaran Resul, “Dukan’daki mayınlardan dolayı bazı vatandaşlar tarlalarına ve bağlarına gidemiyor"dedi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Resul, "Bölgede bulunan mayınların çoğu İran-Irak’ın 8 yıllık savaşı döneminde kalmış. (Bugün) 313 mayının bölgeden kontrollü bir şekilde kaldırılmasıyla istenmeyen hadiselerin yaşanmasına da engel olundu. Şu ana kadar Dukan bölgesinde 400 kişi bu mayınlardan hayatını kaybetti ve sakatlandı" diye konuştu.

Resul, &quot;Bölgede bulunan mayınların çoğu İran-Irak’ın 8 yıllık savaşı döneminde kalmış. (Bugün) 313 mayının bölgeden kontrollü bir şekilde kaldırılmasıyla istenmeyen hadiselerin yaşanmasına da engel olundu. Şu ana kadar Dukan bölgesinde 400 kişi bu mayınlardan hayatını kaybetti ve sakatlandı&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Resul, "Bölgede bulunan mayınların çoğu İran-Irak’ın 8 yıllık savaşı döneminde kalmış. (Bugün) 313 mayının bölgeden kontrollü bir şekilde kaldırılmasıyla istenmeyen hadiselerin yaşanmasına da engel olundu. Şu ana kadar Dukan bölgesinde 400 kişi bu mayınlardan hayatını kaybetti ve sakatlandı" diye konuştu.

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