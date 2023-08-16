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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/rusyada-ozel-askeri-harekata-iliskin-yanlis-bilgiden-dolayi-vikipediye-para-cezasi-1074680352.html
Rusya’da, özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgiden dolayı Vikipedi’ye para cezası
Rusya’da, özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgiden dolayı Vikipedi’ye para cezası
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Vikipedi’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yanlış yazıyı kaldırmadığı... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T02:27+0300
2023-08-16T02:27+0300
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Duruşma sırasında, Wikimedia’dan Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yazıyı kaldırmasının talep edildiği, ancak şirketin bu talebi görmezden geldiği ve bu nedenle Rusya Federal İletişim Denetleme Servisi Roskomnadzor’un protokol hazırladığı ifade edildi.Wikimedia Sözcüsü Aleksandr Ganzer, yeterince bilgi almadıklarını belirterek davaya son verilmesi ve para cezasının kaldırılması talebinde bulundu.Reddit’e de para cezasıAynı mahkeme, Reddit portalını da yasaklı bilgiyi kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırdı.Reddit ilk kez Rusya’da para cezasına çarptırıldı.Portalın, Rusya’da yasaklı ‘Tutuklu Suç Birliği’ (AUE) harekatı ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yazıları kaldırmadığı bildirildi.
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rusya, reddit, ukrayna krizi, ukrayna

Rusya’da, özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgiden dolayı Vikipedi’ye para cezası

02:27 16.08.2023
© SputnikWikipedia.org website
Wikipedia.org website - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© Sputnik
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Vikipedi’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yanlış yazıyı kaldırmadığı gerekçesiyle Wikimedia’ya 2 milyon ruble (552 bin TL) para cezası verdi.
Duruşma sırasında, Wikimedia’dan Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yazıyı kaldırmasının talep edildiği, ancak şirketin bu talebi görmezden geldiği ve bu nedenle Rusya Federal İletişim Denetleme Servisi Roskomnadzor’un protokol hazırladığı ifade edildi.
Wikimedia Sözcüsü Aleksandr Ganzer, yeterince bilgi almadıklarını belirterek davaya son verilmesi ve para cezasının kaldırılması talebinde bulundu.

Reddit’e de para cezası

Aynı mahkeme, Reddit portalını da yasaklı bilgiyi kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırdı.
Reddit ilk kez Rusya’da para cezasına çarptırıldı.
Portalın, Rusya’da yasaklı ‘Tutuklu Suç Birliği’ (AUE) harekatı ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yazıları kaldırmadığı bildirildi.
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