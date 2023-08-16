https://sputniknews.com.tr/20230816/rusyada-ozel-askeri-harekata-iliskin-yanlis-bilgiden-dolayi-vikipediye-para-cezasi-1074680352.html

Rusya’da, özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgiden dolayı Vikipedi’ye para cezası

Rusya’da, özel askeri harekata ilişkin yanlış bilgiden dolayı Vikipedi’ye para cezası

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Sulh Mahkemesi, Vikipedi’de Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yanlış yazıyı kaldırmadığı... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T02:27+0300

2023-08-16T02:27+0300

2023-08-16T02:27+0300

ukrayna krizi

rusya

reddit

ukrayna krizi

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074680015_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_5e6cc9707949234ba1a7b5f02f808a10.jpg

Duruşma sırasında, Wikimedia’dan Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına ilişkin iki yazıyı kaldırmasının talep edildiği, ancak şirketin bu talebi görmezden geldiği ve bu nedenle Rusya Federal İletişim Denetleme Servisi Roskomnadzor’un protokol hazırladığı ifade edildi.Wikimedia Sözcüsü Aleksandr Ganzer, yeterince bilgi almadıklarını belirterek davaya son verilmesi ve para cezasının kaldırılması talebinde bulundu.Reddit’e de para cezasıAynı mahkeme, Reddit portalını da yasaklı bilgiyi kaldırmadığı gerekçesiyle 2 milyon ruble para cezasına çarptırdı.Reddit ilk kez Rusya’da para cezasına çarptırıldı.Portalın, Rusya’da yasaklı ‘Tutuklu Suç Birliği’ (AUE) harekatı ve Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatıyla ilgili yazıları kaldırmadığı bildirildi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, reddit, ukrayna krizi, ukrayna