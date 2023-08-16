https://sputniknews.com.tr/20230816/rus-disislerinden-alman-elciye-pervasiz-rusofobiden-vazgecme-cagrisi-1074699885.html

Rus Dışişleri’nden Alman büyükelçiye ‘pervasız Rusofobiden’ vazgeçme çağrısı

Rus Dışişleri’nden Alman büyükelçiye ‘pervasız Rusofobiden’ vazgeçme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya’nın yeni Rusya Büyükelçisi Lambsdorff’a ‘pervasız Rusofobiden’ vazgeçme çağrısında bulunuldu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T18:47+0300

2023-08-16T18:47+0300

2023-08-16T18:48+0300

dünya

almanya

rusya

rusofobi

büyükelçi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın yeni Rusya Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’un güven mektubunun kopyasını bakanlığa sunduğunu belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede Alman Büyükelçi Lambsdorff’a, “Almanya’nın ikili ilişkilerin çeşitli alanlarındaki eylemlerinin çatışmacı ve düşmanca doğasına” dikkat çekildi ve “Alman hükümetinin Kiev rejimine verdiği pervasızca desteğin ve rejimi Alman silahlarıyla pompalamanın tehlikeli doğası” kaydedildi.Açıklamada, “Almanya’ya, devlet düzeyinde dayatılan pervasız Rusofobiden vazgeçme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.Moskova’nın bundan böyle Berlin’le ilişkilerde, yalnızca kendi ulusal çıkarları temelinde ve Almanya’nın bu çıkarları dikkate almaya hazır olma durumuna bağlı olarak hareket edeceği kaydedildi.

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almanya, rusya, rusofobi, büyükelçi