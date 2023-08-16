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https://sputniknews.com.tr/20230816/ozgur-ozelden-imamoglu-yorumu-karari-hepimizi-memnun-etti-1074681922.html
Özgür Özel'den 'İmamoğlu' yorumu: Kararı hepimizi memnun etti
Özgür Özel'den 'İmamoğlu' yorumu: Kararı hepimizi memnun etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını açıklaması siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum"... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T07:26+0300
2023-08-16T07:26+0300
politika
ekrem imamoğlu
özgür özel
aday
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Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yol haritasını açıkladı. İmamoğlu yerel seçimleri işaret ederek, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullular ile tekrar İstanbul İttifakı kurmaya geliyorum. Adayım demedim yola çıkıyorum dedim" dedi.CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun açıklamalarını Hürriyet'e değerlendirdi. Özel şunları söyledi:'İyi geleceğini düşünüyorum'“Ekrem Bey’in İstanbul ile ilgili kullandığı ifadeler başta İstanbullular olmak üzere hepimizi memnun etti. Ben doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu kararın hem İstanbul hem de ilerleyen süreçte Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum.İstanbul’un yeniden kazanılması için hepimiz Ekrem Bey’e en güçlü desteği vermeli, üzerimize düşen doğruları yapmalıyız. Ekrem Bey’in bir soru üzerine, ‘Özgür Özel parti tarihini bilen tertemiz arkadaşımızdır’ cevabını da sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”Gözler Özgür Özel'deCHP kulislerinde, değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu’nun kendisinin aday olmaması halinde yarışta adı öne çıkan Özel’i destekleyeceği konuşuluyordu. İmamoğlu’nun dün kararını İstanbul’dan yana açıklamasının ardından gözler yakın ekibiyle bir süredir hazırlıklarını sürdüren Özel’in yapacağı çıkışa çevrildi.İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içerisinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230815/imamoglu-istanbulu-kazanmak-turkiyeyi-kazanmaktir-1074658730.html
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ekrem imamoğlu, özgür özel, aday
ekrem imamoğlu, özgür özel, aday

Özgür Özel'den 'İmamoğlu' yorumu: Kararı hepimizi memnun etti

07:26 16.08.2023
© AA / Evrim AydınÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA / Evrim Aydın
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını açıklaması siyasetin gündemine oturdu. İmamoğlu, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun açıklamaları için "Hepimizi memnun etti. Doğru bir karar verdiğini düşünüyorum" dedi.
Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yol haritasını açıkladı. İmamoğlu yerel seçimleri işaret ederek, "İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullular ile tekrar İstanbul İttifakı kurmaya geliyorum. Adayım demedim yola çıkıyorum dedim" dedi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun açıklamalarını Hürriyet'e değerlendirdi. Özel şunları söyledi:

'İyi geleceğini düşünüyorum'

“Ekrem Bey’in İstanbul ile ilgili kullandığı ifadeler başta İstanbullular olmak üzere hepimizi memnun etti. Ben doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Bu kararın hem İstanbul hem de ilerleyen süreçte Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum.
İstanbul’un yeniden kazanılması için hepimiz Ekrem Bey’e en güçlü desteği vermeli, üzerimize düşen doğruları yapmalıyız. Ekrem Bey’in bir soru üzerine, ‘Özgür Özel parti tarihini bilen tertemiz arkadaşımızdır’ cevabını da sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen, geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum.”

Gözler Özgür Özel'de

CHP kulislerinde, değişimcilerin lideri konumundaki İmamoğlu’nun kendisinin aday olmaması halinde yarışta adı öne çıkan Özel’i destekleyeceği konuşuluyordu. İmamoğlu’nun dün kararını İstanbul’dan yana açıklamasının ardından gözler yakın ekibiyle bir süredir hazırlıklarını sürdüren Özel’in yapacağı çıkışa çevrildi.
İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içerisinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
POLİTİKA
İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'
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