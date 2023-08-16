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https://sputniknews.com.tr/20230816/litvanya-belarus-sinirindaki-iki-sinir-kapisini-gecici-olarak-kapatma-kararini-aldi-1074699741.html
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı
Litvanya hükümeti, bugünkü toplantıda, Belarus sınırındaki Shumskas ve Tverachyus sınır kapılarını 18 Ağustos’tan itibaren geçici kapatma kararını aldı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T18:14+0300
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dünya
litvanya
belarus
sınır
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Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldığını duyurdu.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.
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litvanya, belarus, sınır, avrupa
litvanya, belarus, sınır, avrupa

Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı

18:14 16.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinLitvanya
Litvanya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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Litvanya hükümeti, bugünkü toplantıda, Belarus sınırındaki Shumskas ve Tverachyus sınır kapılarını 18 Ağustos’tan itibaren geçici kapatma kararını aldı.
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldığını duyurdu.
Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.
Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.
Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.
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