https://sputniknews.com.tr/20230816/litvanya-belarus-sinirindaki-iki-sinir-kapisini-gecici-olarak-kapatma-kararini-aldi-1074699741.html
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı
Litvanya hükümeti, bugünkü toplantıda, Belarus sınırındaki Shumskas ve Tverachyus sınır kapılarını 18 Ağustos’tan itibaren geçici kapatma kararını aldı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T18:14+0300
2023-08-16T18:14+0300
2023-08-16T18:14+0300
dünya
litvanya
belarus
sınır
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044748659_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_3e9adb7ba3e8952766844bfcc6ea8f65.jpg
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldığını duyurdu.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.
litvanya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/10/1044748659_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_5d87546cd7c3304ad5b5912cddee0698.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
litvanya, belarus, sınır, avrupa
litvanya, belarus, sınır, avrupa
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı
Abone ol
Litvanya hükümeti, bugünkü toplantıda, Belarus sınırındaki Shumskas ve Tverachyus sınır kapılarını 18 Ağustos’tan itibaren geçici kapatma kararını aldı.
Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldığını duyurdu.
Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.
Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.
Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.