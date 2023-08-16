https://sputniknews.com.tr/20230816/litvanya-belarus-sinirindaki-iki-sinir-kapisini-gecici-olarak-kapatma-kararini-aldi-1074699741.html

Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı

Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldı

Litvanya hükümeti, bugünkü toplantıda, Belarus sınırındaki Shumskas ve Tverachyus sınır kapılarını 18 Ağustos’tan itibaren geçici kapatma kararını aldı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T18:14+0300

2023-08-16T18:14+0300

2023-08-16T18:14+0300

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Litvanya, Belarus sınırındaki iki sınır kapısını geçici olarak kapatma kararını aldığını duyurdu.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, kararın dışişleri, içişleri ve maliye bakanlıkları ve sınır muhafaza servisi ile koordinasyon halinde alındığını bildirdi.Litvanya Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki sınır kapısında çalışan sınır muhafızlarının diğer kapılara yönlendirileceği, trafiğin de onarım çalışmalarının bitmek üzere olduğu Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği ifade edildi.Sınır kapılarını kapatma kararına gerekçeler olarak “jeopolitik durumun değişmesi”, “ulusal güvenliğe tehditler” ve “kaçakçılığı durdurma isteği” gösterildi.

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