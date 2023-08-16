https://sputniknews.com.tr/20230816/komsusuna-sattigi-otomobili-caldi-1074702191.html

Komşusuna sattığı otomobili çaldı

Komşusuna sattığı otomobili çaldı

Sakarya'da bir kişinin nisan ayında komşusuna sattığı otomobili çaldığı ortaya çıktı. Şahıs çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T21:47+0300

2023-08-16T21:47+0300

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türkiye

otomobil

komşu

çalıntı

hırsızlık

sakarya

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ahmetler Mahallesi'nde 19 Nisan 2023'te B.Y'ye ait otomobil, park halindeyken gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin yakın zamanda B.Y'ye otomobili satan komşusu H.T. olduğunu tespit etti.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.T. ile zanlının olaya karıştığı iddia edilen kardeşi H.T. ve S.P. adlı kadını gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada zanlının otomobili taklit anahtarla çaldığı öğrenilirken, aracın götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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otomobil, komşu, çalıntı, hırsızlık, sakarya