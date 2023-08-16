Japonya'da Lan Tayfunu kaosu: Yaralı sayısı artıyor

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Ülke genelinde 28 uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar araçların ve ağaçların devrilmesine neden olurken, şiddetli yağışlar su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Tottori ve Kyoto eyaletlerindeki birkaç köprünün yıkıldığı ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.