Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:05
13 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230816/japonyada-lan-tayfunu-kaosu-yarali-sayisi-artiyor-1074692515.html
Japonya'da Lan Tayfunu kaosu: Yaralı sayısı artıyor
Japonya'da Lan Tayfunu kaosu: Yaralı sayısı artıyor
Japonya'da birkaç gündür etkili olan Lan tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 50'ye yükseldi. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T13:25+0300
2023-08-16T13:25+0300
multimedya
japonya
sel
su baskını
lan tayfunu
japonya meteoroloji ajansı (jma)
sefer
iptal
uçuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074691781_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e7586386c32e66e2585eaca6bf151fae.jpg
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074691781_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_818acb2e99f67a8f053e36e86f7b7ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, japonya, sel, su baskını, lan tayfunu, japonya meteoroloji ajansı (jma), sefer, iptal, uçuş, rüzgar, şiddetli rüzgar, yağmur, doğal afet, arama kurtarma
фото, japonya, sel, su baskını, lan tayfunu, japonya meteoroloji ajansı (jma), sefer, iptal, uçuş, rüzgar, şiddetli rüzgar, yağmur, doğal afet, arama kurtarma

Japonya'da Lan Tayfunu kaosu: Yaralı sayısı artıyor

13:25 16.08.2023
Abone olTelegram
Japonya'da birkaç gündür etkili olan Lan tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 50'ye yükseldi.
© AFP 2023 / HARUMI OZAWA

Japonya'nın Kii Yarımadası'nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu'nda bilanço netleşiyor.

Japonya&#x27;nın Kii Yarımadası&#x27;nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu&#x27;nda bilanço netleşiyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / HARUMI OZAWA

Japonya'nın Kii Yarımadası'nda dün karaya çıkan ve ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olan Lan Tayfunu'nda bilanço netleşiyor.

© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50'ye yükseldi. Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50&#x27;ye yükseldi. Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Ülkenin Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Hygo, Shiga ve Shizuoka eyaletleri ve çevresinde etkili olan tayfun nedeniyle yaralananların sayısı 50'ye yükseldi. Şiddetli yağışlar sonucu Shizuoka eyaletinde 165 bin 803 hanedeki 382 bin 326 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, Mie eyaletinde 6 bin 240 hanede elektrik kesintisi yaşandı.

© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Hakata ve Tokyo istasyonları arasında gerçekleştirilmesi beklenen hızlı tren seferleri bugün öğle saatlerinde askıya alınırken, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Hakata ve Tokyo istasyonları arasında gerçekleştirilmesi beklenen hızlı tren seferleri bugün öğle saatlerinde askıya alınırken, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI

Hakata ve Tokyo istasyonları arasında gerçekleştirilmesi beklenen hızlı tren seferleri bugün öğle saatlerinde askıya alınırken, tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

© AFP 2023 / HARUMI OZAWA

Ülke genelinde 28 uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar araçların ve ağaçların devrilmesine neden olurken, şiddetli yağışlar su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Tottori ve Kyoto eyaletlerindeki birkaç köprünün yıkıldığı ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.

Ülke genelinde 28 uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar araçların ve ağaçların devrilmesine neden olurken, şiddetli yağışlar su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Tottori ve Kyoto eyaletlerindeki birkaç köprünün yıkıldığı ve yolların sular altında kaldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / HARUMI OZAWA

Ülke genelinde 28 uçuş iptal edildi. Bazı bölgelerde tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarlar araçların ve ağaçların devrilmesine neden olurken, şiddetli yağışlar su baskınları ve toprak kaymalarına yol açtı. Tottori ve Kyoto eyaletlerindeki birkaç köprünün yıkıldığı ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.

© AFP 2023 / STR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu'nun öğle saatleri itibariyle Japon Denizi üzerinden saatte 20 kilometre hızla Kuzey yönünde ilerlediği belirtilirken, Tokai ile Hokuriku bölgelerine şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu&#x27;nun öğle saatleri itibariyle Japon Denizi üzerinden saatte 20 kilometre hızla Kuzey yönünde ilerlediği belirtilirken, Tokai ile Hokuriku bölgelerine şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / STR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, Lan Tayfunu'nun öğle saatleri itibariyle Japon Denizi üzerinden saatte 20 kilometre hızla Kuzey yönünde ilerlediği belirtilirken, Tokai ile Hokuriku bölgelerine şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Yetkililer, halkı muhtemel sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала