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İmam cübbesiyle camide hırsızlık: Şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
İmam cübbesiyle camide hırsızlık: Şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
İstanbul Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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cami
cübbe
imam
hırsızlık
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Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’ne giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti. Şahıs askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.
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cami, cübbe, imam, hırsızlık
cami, cübbe, imam, hırsızlık

İmam cübbesiyle camide hırsızlık: Şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

22:09 16.08.2023 (güncellendi: 22:17 16.08.2023)
© İHA / IHA imam cübbesi giyerek camide hırsızlık yaptı
 imam cübbesi giyerek camide hırsızlık yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA / IHA
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İstanbul Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı.
Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’ne giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti. Şahıs askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.
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