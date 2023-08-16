Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230816/ev-sahiplerinden-yeni-talep-kredi-notu-iyi-olmayan-evi-kiralayamiyor-1074688872.html
Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor
Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor
Ev sahiplerinin, kiralık ev için koyduğu ilanlardaki taleplere yenisi eklendi. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T11:12+0300
2023-08-16T11:12+0300
türkiye
kredi
kredi notu
ev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074688212_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4afcd1b2644f5f2c2a5dc905cbaf0a11.jpg
Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. Denizli’de 3 oda, 1 salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.'Benden kredi notu raporumu talep etti'Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şaşırdığını belirten Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. Kira fiyatlarının arttığını, ev bulmanın zorlaştığını ifade eden Kaya, "Bunların üstüne ilginç şartlar ile karşı karşıya kalınca tuhaf olduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum” dedi.'Adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık'Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise “Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık. Biz bu konuyu duyduğumuzda şoke olduk. Mülk sahiplerinin emlakçılar olarak bizden ciddi istekleri var. Bizler, şu anda ev sahiplerine olabildiğince matematiksel olarak planlanan rakamlar üzerinde kiraların gidilmesini söylüyoruz. Küresel bir enflasyonun da kira artışlarına etkisinin olduğunu biliyoruz fakat enflasyonun dışında da bir sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/istanbulda-ev-sahipleri-1-yillik-kirayi-pesin-istemeye-basladi-1074683528.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074688212_102:0:851:562_1920x0_80_0_0_43d560e23e3fdba4384b3ae19090251e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kredi, kredi notu, ev
kredi, kredi notu, ev

Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor

11:12 16.08.2023
© İHADenizli kiralık ev
Denizli kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA
Abone olTelegram
Ev sahiplerinin, kiralık ev için koyduğu ilanlardaki taleplere yenisi eklendi. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi puan durumunu gösteren rapor talep eden Denizlili ev sahibinin bu talebi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. Denizli’de 3 oda, 1 salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.

'Benden kredi notu raporumu talep etti'

Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şaşırdığını belirten Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. Kira fiyatlarının arttığını, ev bulmanın zorlaştığını ifade eden Kaya, "Bunların üstüne ilginç şartlar ile karşı karşıya kalınca tuhaf olduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum” dedi.

'Adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık'

Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise “Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık. Biz bu konuyu duyduğumuzda şoke olduk. Mülk sahiplerinin emlakçılar olarak bizden ciddi istekleri var. Bizler, şu anda ev sahiplerine olabildiğince matematiksel olarak planlanan rakamlar üzerinde kiraların gidilmesini söylüyoruz. Küresel bir enflasyonun da kira artışlarına etkisinin olduğunu biliyoruz fakat enflasyonun dışında da bir sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da ev sahipleri 1 yıllık kirayı peşin istemeye başladı
09:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала