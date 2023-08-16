https://sputniknews.com.tr/20230816/ev-sahiplerinden-yeni-talep-kredi-notu-iyi-olmayan-evi-kiralayamiyor-1074688872.html
Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor
Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor
Ev sahiplerinin, kiralık ev için koyduğu ilanlardaki taleplere yenisi eklendi. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T11:12+0300
2023-08-16T11:12+0300
2023-08-16T11:12+0300
türkiye
kredi
kredi notu
ev
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Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. Denizli’de 3 oda, 1 salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.'Benden kredi notu raporumu talep etti'Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şaşırdığını belirten Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. Kira fiyatlarının arttığını, ev bulmanın zorlaştığını ifade eden Kaya, "Bunların üstüne ilginç şartlar ile karşı karşıya kalınca tuhaf olduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum” dedi.'Adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık'Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise “Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık. Biz bu konuyu duyduğumuzda şoke olduk. Mülk sahiplerinin emlakçılar olarak bizden ciddi istekleri var. Bizler, şu anda ev sahiplerine olabildiğince matematiksel olarak planlanan rakamlar üzerinde kiraların gidilmesini söylüyoruz. Küresel bir enflasyonun da kira artışlarına etkisinin olduğunu biliyoruz fakat enflasyonun dışında da bir sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230816/istanbulda-ev-sahipleri-1-yillik-kirayi-pesin-istemeye-basladi-1074683528.html
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kredi, kredi notu, ev
Ev sahiplerinden yeni talep: Kredi notu iyi olmayan evi kiralayamıyor
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Ev sahiplerinin, kiralık ev için koyduğu ilanlardaki taleplere yenisi eklendi. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi puan durumunu gösteren rapor talep eden Denizlili ev sahibinin bu talebi tartışmaları da beraberinde getirdi.
Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi. Denizli’de 3 oda, 1 salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.
'Benden kredi notu raporumu talep etti'
Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şaşırdığını belirten Duygu Kaya, “İnternette kiralık daire ilanları ararken kendime uygun olabilecek kiralık daire ilanı ile karşılaştım. İlanı inceledikten sonra ev sahibini aradım. Görüşme sırasında benden gelir raporumu ve kredi notu raporumu talep etti. İnanılmaz bir şeydi ve çok şaşırdım. İlanlarda birçok tuhaf durum ile karşılaştım ama bu daha ilginç bir durumdu. Tabii alışkın olmadığımız bu duruma karşı tepkisiz kalamadım" dedi. Kira fiyatlarının arttığını, ev bulmanın zorlaştığını ifade eden Kaya, "Bunların üstüne ilginç şartlar ile karşı karşıya kalınca tuhaf olduk. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum” dedi.
'Adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık'
Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise “Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık. Biz bu konuyu duyduğumuzda şoke olduk. Mülk sahiplerinin emlakçılar olarak bizden ciddi istekleri var. Bizler, şu anda ev sahiplerine olabildiğince matematiksel olarak planlanan rakamlar üzerinde kiraların gidilmesini söylüyoruz. Küresel bir enflasyonun da kira artışlarına etkisinin olduğunu biliyoruz fakat enflasyonun dışında da bir sıkıntımız var” ifadelerini kullandı.