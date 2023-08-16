https://sputniknews.com.tr/20230816/engellilere-bireysel-egitim-destegi-aylik-3-bin-147-lira-oldu-1074677498.html
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 3 bin 147... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T00:28+0300
2023-08-16T00:28+0300
2023-08-16T00:35+0300
türkiye
engel
engelli
okul
destek
resmi gazete
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. TRT Haber'in aktardığına göre, özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.
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engel, engelli, okul, destek, resmi gazete
engel, engelli, okul, destek, resmi gazete
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu
00:28 16.08.2023 (güncellendi: 00:35 16.08.2023) Abone ol
Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 3 bin 147 lira, grup eğitimi için aylık 881 lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
TRT Haber'in aktardığına göre, özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.
Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.