https://sputniknews.com.tr/20230816/engellilere-bireysel-egitim-destegi-aylik-3-bin-147-lira-oldu-1074677498.html

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bireysel eğitim için aylık 3 bin 147... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T00:28+0300

2023-08-16T00:28+0300

2023-08-16T00:35+0300

türkiye

engel

engelli

okul

destek

resmi gazete

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. TRT Haber'in aktardığına göre, özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi. Belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.

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engel, engelli, okul, destek, resmi gazete