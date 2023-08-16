https://sputniknews.com.tr/20230816/deprem-bolgesinde-toplum-yararina-program-suresi-9-ay-uzatildi-1074680504.html
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T02:47+0300
2023-08-16T02:47+0300
2023-08-16T02:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
deprem
vedat işıkhan
kahramanmaraş
resmi gazete
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Resmi Gazete'de, Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadesini kullandı.
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deprem, deprem, vedat işıkhan, kahramanmaraş, resmi gazete
deprem, deprem, vedat işıkhan, kahramanmaraş, resmi gazete
Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Toplum Yararına Program (TYP) süresinin 9 ay uzatıldığını bildirdi.
Resmi Gazete'de, Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadesini kullandı.