https://sputniknews.com.tr/20230816/daha-once-hic-cikilmamis-bir-zirveye-tirmanmak-istedi-5-bin-380-metreden-duserek-hayatini-kaybetti-1074679348.html

Daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istedi: 5 bin 380 metreden düşerek hayatını kaybetti

Daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istedi: 5 bin 380 metreden düşerek hayatını kaybetti

Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan'da yüksek zirve tırmanışında düşerek hayatını kaybetti. Gilgit-Baltistan bölgesinde meydana gelen kazada, diğer dağcı... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T01:18+0300

2023-08-16T01:18+0300

2023-08-16T01:18+0300

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japonya

shinji tamura

dağcı

dağcılık

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Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek bir zirveye tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirdi.Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japonya’dan gelen iki dağcının Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi’nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istediklerini belirtti.Japon dağcı Shinji Tamura’nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getiren Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu’nun ise yaralandığını kaydetti.Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

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japonya, japonya, shinji tamura, dağcı, dağcılık