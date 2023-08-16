Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230816/british-museumdaki-bircok-eserin-kayboldugu-calindigi-ya-da-zarar-gordugu-ortaya-cikti-1074703891.html
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı
İngiltere'nin ve dünyanın önemli müzelerinden British Museum'un depolarındaki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkarken olaydan... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T23:38+0300
2023-08-16T23:43+0300
dünya
müze
british museum
eser
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074703573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_642ea86c4a74594f41a138add872367b.jpg
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi.Söz konusu eserlerin hiçbirinin sergide olmadığı kaydedilen açıklamada, milattan önce 15. yüzyıl ile milattan sonra 19. yüzyıl arasında tarihlenen eserlerin akademik araştırma amaçlı depolarda bulunduğunu bildirdi.Eserlerin küçük parçalar olduğu aktarılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması ve zarar görmesinden sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Hartwig Fischer, "Çok nadir yaşanacak bir olay. Müze, yaşananlardan dolayı özür diliyor ve buna son verecek, doğru olanları kararlı şekilde yapacağız. Güvenlik önlemlerimizi artırdık ve uzmanlarla birlikte neyin kayıp, neyin çalınmış, neyin zarar görmüş olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk" dedi.Osborne, önce çalınan eserleri bulmakla başlayıp ardından bir daha aynı olayın yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.Ulusal haber ajansı PA ise eserlerin 2023'ten önce kaybolduğu, çalındığı ve zarar gördüğünü ifade etti.Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074703573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ac0849ba01396b1a97e474aee1d585e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müze, british museum, eser, kayıp
müze, british museum, eser, kayıp

British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı

23:38 16.08.2023 (güncellendi: 23:43 16.08.2023)
© AP Photo / Petros GiannakourisBritish Museum
British Museum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Abone olTelegram
İngiltere'nin ve dünyanın önemli müzelerinden British Museum'un depolarındaki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkarken olaydan sorumlu olduğu düşünülen personel işten çıkarıldı.
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi.
Söz konusu eserlerin hiçbirinin sergide olmadığı kaydedilen açıklamada, milattan önce 15. yüzyıl ile milattan sonra 19. yüzyıl arasında tarihlenen eserlerin akademik araştırma amaçlı depolarda bulunduğunu bildirdi.
Eserlerin küçük parçalar olduğu aktarılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması ve zarar görmesinden sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Hartwig Fischer, "Çok nadir yaşanacak bir olay. Müze, yaşananlardan dolayı özür diliyor ve buna son verecek, doğru olanları kararlı şekilde yapacağız. Güvenlik önlemlerimizi artırdık ve uzmanlarla birlikte neyin kayıp, neyin çalınmış, neyin zarar görmüş olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk" dedi.
Osborne, önce çalınan eserleri bulmakla başlayıp ardından bir daha aynı olayın yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.
Ulusal haber ajansı PA ise eserlerin 2023'ten önce kaybolduğu, çalındığı ve zarar gördüğünü ifade etti.
Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала