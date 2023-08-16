https://sputniknews.com.tr/20230816/british-museumdaki-bircok-eserin-kayboldugu-calindigi-ya-da-zarar-gordugu-ortaya-cikti-1074703891.html
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı
İngiltere'nin ve dünyanın önemli müzelerinden British Museum'un depolarındaki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkarken olaydan... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T23:38+0300
2023-08-16T23:38+0300
2023-08-16T23:43+0300
dünya
müze
british museum
eser
kayıp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074703573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_642ea86c4a74594f41a138add872367b.jpg
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi.Söz konusu eserlerin hiçbirinin sergide olmadığı kaydedilen açıklamada, milattan önce 15. yüzyıl ile milattan sonra 19. yüzyıl arasında tarihlenen eserlerin akademik araştırma amaçlı depolarda bulunduğunu bildirdi.Eserlerin küçük parçalar olduğu aktarılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması ve zarar görmesinden sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Hartwig Fischer, "Çok nadir yaşanacak bir olay. Müze, yaşananlardan dolayı özür diliyor ve buna son verecek, doğru olanları kararlı şekilde yapacağız. Güvenlik önlemlerimizi artırdık ve uzmanlarla birlikte neyin kayıp, neyin çalınmış, neyin zarar görmüş olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk" dedi.Osborne, önce çalınan eserleri bulmakla başlayıp ardından bir daha aynı olayın yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.Ulusal haber ajansı PA ise eserlerin 2023'ten önce kaybolduğu, çalındığı ve zarar gördüğünü ifade etti.Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074703573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ac0849ba01396b1a97e474aee1d585e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müze, british museum, eser, kayıp
müze, british museum, eser, kayıp
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı
23:38 16.08.2023 (güncellendi: 23:43 16.08.2023) Abone ol
İngiltere'nin ve dünyanın önemli müzelerinden British Museum'un depolarındaki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkarken olaydan sorumlu olduğu düşünülen personel işten çıkarıldı.
British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi.
Söz konusu eserlerin hiçbirinin sergide olmadığı kaydedilen açıklamada, milattan önce 15. yüzyıl ile milattan sonra 19. yüzyıl arasında tarihlenen eserlerin akademik araştırma amaçlı depolarda bulunduğunu bildirdi.
Eserlerin küçük parçalar olduğu aktarılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması ve zarar görmesinden sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Hartwig Fischer, "Çok nadir yaşanacak bir olay. Müze, yaşananlardan dolayı özür diliyor ve buna son verecek, doğru olanları kararlı şekilde yapacağız. Güvenlik önlemlerimizi artırdık ve uzmanlarla birlikte neyin kayıp, neyin çalınmış, neyin zarar görmüş olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk" dedi.
Osborne, önce çalınan eserleri bulmakla başlayıp ardından bir daha aynı olayın yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.
Ulusal haber ajansı PA ise eserlerin 2023'ten önce kaybolduğu, çalındığı ve zarar gördüğünü ifade etti.
Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı.