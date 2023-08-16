https://sputniknews.com.tr/20230816/british-museumdaki-bircok-eserin-kayboldugu-calindigi-ya-da-zarar-gordugu-ortaya-cikti-1074703891.html

British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı

British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü ortaya çıktı

İngiltere'nin ve dünyanın önemli müzelerinden British Museum'un depolarındaki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıkarken olaydan... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T23:38+0300

2023-08-16T23:38+0300

2023-08-16T23:43+0300

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eser

kayıp

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British Museum'daki birçok eserin kaybolduğu, çalındığı ya da zarar gördüğü belirlendi.Söz konusu eserlerin hiçbirinin sergide olmadığı kaydedilen açıklamada, milattan önce 15. yüzyıl ile milattan sonra 19. yüzyıl arasında tarihlenen eserlerin akademik araştırma amaçlı depolarda bulunduğunu bildirdi.Eserlerin küçük parçalar olduğu aktarılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması ve zarar görmesinden sorumlu tutulan müze personelinin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Müze Müdürü Hartwig Fischer, "Çok nadir yaşanacak bir olay. Müze, yaşananlardan dolayı özür diliyor ve buna son verecek, doğru olanları kararlı şekilde yapacağız. Güvenlik önlemlerimizi artırdık ve uzmanlarla birlikte neyin kayıp, neyin çalınmış, neyin zarar görmüş olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne da "Bu yıl başında eserlerin yok olduğunu öğrendiğimizde yönetim kurulu olarak çok endişelendik. Polisi çağırdık ve acil durum önlemlerini uygulamaya başladık. Ne olduğunu öğrenmek ve hatalardan ders çıkarabilmek için bağımsız bir inceleme başlattık. Sorumlu kişiyle ilgili tüm disiplin süreçlerini de işleme koyduk" dedi.Osborne, önce çalınan eserleri bulmakla başlayıp ardından bir daha aynı olayın yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.Ulusal haber ajansı PA ise eserlerin 2023'ten önce kaybolduğu, çalındığı ve zarar gördüğünü ifade etti.Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı.

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müze, british museum, eser, kayıp