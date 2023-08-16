https://sputniknews.com.tr/20230816/beyoglunda-magazalar-cift-vardiya-calisiyor-sabaha-kadar-acik-kalsak-bu-is-surer-1074684240.html

Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'

Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'

İstiklal Caddesi’nde son dönemde alışverişteki canlılık, saat 03.00’e kadar sürüyor. Markalar çift vardiya çalışırken; en çok Ortadoğulu turistlerin yoğunluğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T09:39+0300

2023-08-16T09:39+0300

2023-08-16T09:39+0300

yaşam

ekonomi

alışveriş

türkiye

turist

istanbul

istiklal caddesi

gece

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Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor. Polisle iletişim halindelerHırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-kartli-alisverise-yeni-duzenleme-1071027348.html

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ekonomi, alışveriş, türkiye, turist, istanbul, istiklal caddesi, gece