Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230816/beyoglunda-magazalar-cift-vardiya-calisiyor-sabaha-kadar-acik-kalsak-bu-is-surer-1074684240.html
Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
İstiklal Caddesi’nde son dönemde alışverişteki canlılık, saat 03.00’e kadar sürüyor. Markalar çift vardiya çalışırken; en çok Ortadoğulu turistlerin yoğunluğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T09:39+0300
2023-08-16T09:39+0300
yaşam
ekonomi
alışveriş
türkiye
turist
istanbul
istiklal caddesi
gece
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070461126_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_2ff7b98ac27caee9635243e10e5c2fa0.jpg
Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor. Polisle iletişim halindelerHırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor:
https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-kartli-alisverise-yeni-duzenleme-1071027348.html
istanbul
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070461126_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_bfa75b810d2087a44b2ab3e9d7905388.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, alışveriş, türkiye, turist, istanbul, istiklal caddesi, gece
ekonomi, alışveriş, türkiye, turist, istanbul, istiklal caddesi, gece

Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'

09:39 16.08.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar saat 20.30 sıralarında tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.
İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar saat 20.30 sıralarında tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-
Abone olTelegram
İstiklal Caddesi’nde son dönemde alışverişteki canlılık, saat 03.00’e kadar sürüyor. Markalar çift vardiya çalışırken; en çok Ortadoğulu turistlerin yoğunluğu görülüyor.
Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor.
Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor.

Polisle iletişim halindeler

Hırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.

‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'

Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Her turist İstanbul’a geldiğinde muhakkak Taksim’e de uğruyor. Tek bir ürün alıp çıkan da yüklü alışveriş yapan da var. İstiklal Caddesi’nde mağazalar sabaha kadar açık kalsa yine de hareketlilik devam eder. Güvenlik açısından büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Mağazaların güvenlik görevlileri var. Olmayan yerlerde de caddedeki çok sayıda polis hemen devreye giriyor. Her gün mutlaka hırsızlık vakası yaşanıyor. Polislerle WhatsApp grupları kurduk, bir güvenlik sorunu olduğunda artık mesajla bilgi veriyoruz. Hızlı müdahale ediliyor.”
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
EKONOMİ
BDDK'dan kartlı alışverişe yeni düzenleme
13 Mayıs, 03:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала