https://sputniknews.com.tr/20230816/beyoglunda-magazalar-cift-vardiya-calisiyor-sabaha-kadar-acik-kalsak-bu-is-surer-1074684240.html
Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
İstiklal Caddesi’nde son dönemde alışverişteki canlılık, saat 03.00’e kadar sürüyor. Markalar çift vardiya çalışırken; en çok Ortadoğulu turistlerin yoğunluğu... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T09:39+0300
2023-08-16T09:39+0300
2023-08-16T09:39+0300
yaşam
ekonomi
alışveriş
türkiye
turist
istanbul
istiklal caddesi
gece
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Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor. Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor. Polisle iletişim halindelerHırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor:
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ekonomi, alışveriş, türkiye, turist, istanbul, istiklal caddesi, gece
ekonomi, alışveriş, türkiye, turist, istanbul, istiklal caddesi, gece
Beyoğlu’nda mağazalar çift vardiya çalışıyor: ‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
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İstiklal Caddesi’nde son dönemde alışverişteki canlılık, saat 03.00’e kadar sürüyor. Markalar çift vardiya çalışırken; en çok Ortadoğulu turistlerin yoğunluğu görülüyor.
Turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde, sabah 03:00’e kadar alışveriş canlılığı yaşanıyor.
Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine
göre özellikle yerli markalar son yıllarda geç saate kadar açık tuttukları mağazalar için çift vardiya sistemine geçerken; alışverişler en çok Arap turistler tarafından yapılıyor.
Polisle iletişim halindeler
Hırsızlığa karşı önlem için mağaza çalışanları, polislerle ortak WhatsApp grupları kurmuş durumda. Çin’de Guangzhou ve İspanya’da Barselona’nın ünlü caddelerinde bile gece 12’den sonra mağazaların açık kalmadığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İstiklal Caddesi’nin özel bir konumu var, 24 saat yaşayabilecek, yabancıların da geldiği bir cadde. Firmalar ciro yapıyor ki açmak istiyorlar, bu yüzden iyi bir uygulama” dedi.
‘Sabaha kadar açık kalsak bu iş sürer'
Mağazaların satış temsilcileri erken saatlerde başlayan hareketliliğin gece saatlerinde devam etmesini İstiklal Caddesi’nin turistlerin uğrak yeri olmasına bağlarken, şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Her turist İstanbul’a geldiğinde muhakkak Taksim’e de uğruyor. Tek bir ürün alıp çıkan da yüklü alışveriş yapan da var. İstiklal Caddesi’nde mağazalar sabaha kadar açık kalsa yine de hareketlilik devam eder. Güvenlik açısından büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Mağazaların güvenlik görevlileri var. Olmayan yerlerde de caddedeki çok sayıda polis hemen devreye giriyor. Her gün mutlaka hırsızlık vakası yaşanıyor. Polislerle WhatsApp grupları kurduk, bir güvenlik sorunu olduğunda artık mesajla bilgi veriyoruz. Hızlı müdahale ediliyor.”