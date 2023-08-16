https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-goktas-bu-ayki-sed-odemesi-miktarini-acikladi-cocuklar-yasama-saglikli-sekilde-hazirlansin-1074697753.html

Bakan Göktaş bu ayki SED ödemesi miktarını açıkladı: 'Çocuklar yaşama sağlıklı şekilde hazırlansın'

Bakan Göktaş bu ayki SED ödemesi miktarını açıkladı: 'Çocuklar yaşama sağlıklı şekilde hazırlansın'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların temel ihtiyaçları ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T16:30+0300

2023-08-16T16:30+0300

2023-08-16T16:30+0300

türkiye

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

çocuk

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043105652_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b0cfd6ed762ef6e4bc065a164274a754.jpg

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirtti.SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında, yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 lira destek verildiğini, bu kapsamda ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon lira yatırıldığını açıkladı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal ve ekonomik destek nedir, sed nedir, ailelere devlete desteğine kadar, ailelere devlet desteği, aile destek programı ağustos ödemeleri ne zaman, aile destek programı ödemesi başladı mı, aile destek ödemesi 2023, aile destek ödemesi ne zaman yatacak