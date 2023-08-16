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https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-goktas-bu-ayki-sed-odemesi-miktarini-acikladi-cocuklar-yasama-saglikli-sekilde-hazirlansin-1074697753.html
Bakan Göktaş bu ayki SED ödemesi miktarını açıkladı: 'Çocuklar yaşama sağlıklı şekilde hazırlansın'
Bakan Göktaş bu ayki SED ödemesi miktarını açıkladı: 'Çocuklar yaşama sağlıklı şekilde hazırlansın'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların temel ihtiyaçları ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T16:30+0300
2023-08-16T16:30+0300
türkiye
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
çocuk
destek
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Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirtti.SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında, yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 lira destek verildiğini, bu kapsamda ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon lira yatırıldığını açıkladı.
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sosyal ve ekonomik destek nedir, sed nedir, ailelere devlete desteğine kadar, ailelere devlet desteği, aile destek programı ağustos ödemeleri ne zaman, aile destek programı ödemesi başladı mı, aile destek ödemesi 2023, aile destek ödemesi ne zaman yatacak
sosyal ve ekonomik destek nedir, sed nedir, ailelere devlete desteğine kadar, ailelere devlet desteği, aile destek programı ağustos ödemeleri ne zaman, aile destek programı ödemesi başladı mı, aile destek ödemesi 2023, aile destek ödemesi ne zaman yatacak

Bakan Göktaş bu ayki SED ödemesi miktarını açıkladı: 'Çocuklar yaşama sağlıklı şekilde hazırlansın'

16:30 16.08.2023
© AApara - TL - lira - ödeme
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların temel ihtiyaçları ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere, bu ay 575 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirtti.
SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında, yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.
Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 lira destek verildiğini, bu kapsamda ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon lira yatırıldığını açıkladı.
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