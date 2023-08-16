https://sputniknews.com.tr/20230816/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1074680929.html

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam, akaryakıtta fiyatlar değişti

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam, akaryakıtta fiyatlar değişti

Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T06:07+0300

2023-08-16T06:07+0300

2023-08-16T06:07+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

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ÖTV zammı sonrası ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıtta artmaya devam ediyor.Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Fiyat artışı sonrası İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.Motorin ve LPG’de herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230815/benzine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074650838.html

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