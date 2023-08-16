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https://sputniknews.com.tr/20230816/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-akaryakitta-fiyatlar-degisti-1074680929.html
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam, akaryakıtta fiyatlar değişti
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam, akaryakıtta fiyatlar değişti
Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T06:07+0300
2023-08-16T06:07+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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ÖTV zammı sonrası ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıtta artmaya devam ediyor.Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Fiyat artışı sonrası İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.Motorin ve LPG’de herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230815/benzine-yeni-zam-yolda-tarih-verildi-1074650838.html
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benzin zam, benzin zam son dakika, akaryakıt zam, motorin fiyatları, benzin fiyatları, benzine zam geldi mi
benzin zam, benzin zam son dakika, akaryakıt zam, motorin fiyatları, benzin fiyatları, benzine zam geldi mi

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam, akaryakıtta fiyatlar değişti

06:07 16.08.2023
Benzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaştı
ÖTV zammı sonrası ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıtta artmaya devam ediyor.
Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Fiyat artışı sonrası İstanbul'da motorin litre fiyatı 38.34 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 37.71 liradan satılıyor.
Motorin ve LPG’de herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
EKONOMİ
Benzine yeni zam yolda: Tarih verildi
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