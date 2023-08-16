https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-partili-dag-rakiplerimiz-secimden-once-birbirlerine-methiye-duzerken-bugun-birbirlerini-yiyorlar-1074703050.html

AK Partili Dağ: Rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar

AK Partili Dağ: Rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Cumhurbaşkanı'mız diplomaside tarihi işler yapıyorken aynı zamanda karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için de... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T23:34+0300

2023-08-16T23:34+0300

2023-08-16T23:40+0300

türkiye

muhalefet

hamza dağ

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gümüşhane Sema Doğan Parkı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları 2023" programında partililerle bir araya geldi.Hamza Dağ, 21 yıllık iktidar dönemlerinde zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşadıklarını kaydederek, "Pandemiden sonra Ukrayna-Rusya savaşı derken günümüzde de bu yaşadığımız sıkıntıları reddediyor değiliz. Ama inşallah bu sıkıntıları giderecek olan parti AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Lider de Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.Milletin lafa değil icraata baktığını dile getiren Dağ, "2018'den 2023'e kadar ülkemiz tarihinde gerçekten görülmemiş birçok afet, felaket ve krizle mücadele ettik. Biz bize, birbirimize omuz verdik. Asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdik. Ne denli necip ve fedakar bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bu sayede gösterdik" ifadelerini kullandı.'Bizim derdimiz millete hizmet, CHP'nin derdi makam sevdasıdır'Dağ, siyasi arenayı laf ve algı üretme merkezi olarak görmeyen bir anlayışın temsilcileri olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:'İnşallah daha 20 yıl bu ülkeye iktidar olarak hizmet edeceğiz'Genel seçimlerin ardından 20 yılda olduğu gibi istikrarlı ve daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerinin altını çizen Dağ, şunları söyledi:'Seçimden sonra dağılacaklar demiştik, un ufak oldular'Dağ, "Cumhurbaşkanı'mız diplomaside tarihi işler yapıyorken aynı zamanda karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için de çalışmaya devam ediyoruz. Diğer yandan rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar" ifadesini kullanarak, karşılarında millete güven vermeyen bir siyasi yapı olduğunu söyledi:Muhalefetin seçim sürecinde sahte anketler ve söylemler üzerinden "Kazanıyoruz" dediğini ancak kaybettiğini söyleyen Dağ, şöyle konuştu:'Biz ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğiz'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, kendilerinin ısrarla Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edeceğini vurgulayarak, "Bir gün onlar da inşallah PKK ile FETÖ ile iş tutmanın, sosyal terörizm LGBT sapkınlığına alan açmanın milletimizin teveccühünü kazanmama sebebi olduğunu anlayacaklar. Onlar da AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a bakacak, Türkiye'yi sevmeyi, bu ülkenin insanını sevmeyi bu sayede bilmiş olacaklar" dedi.Mart ayında yapılacak yerel seçimlere değinen Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

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muhalefet, hamza dağ