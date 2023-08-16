Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Öztunç: CHP yerel seçimlere Kılıçdaroğlu başkanlığında gidecek
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Kalkınma Ekonomisti Soral: Yabancılar enflasyonun üzerinde faiz istiyor
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-parti-sozcusu-celikten-kilicdarogluna-tepki-nitelikli-bir-siyasetci-olmadigini-biliyorduk-1074694366.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek ''Kandil'e karşı net tavır... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:14+0300
2023-08-16T14:14+0300
politika
ak parti
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074547247_0:8:3074:1737_1920x0_80_0_0_a58a289f4f9894e5fda17d873234f194.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.Çelik, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iradeye saygı duymak yerine kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırdığını belirtti.Çelik, "CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür. Terör odağı Kandil'in 'Cumhuriyet'i yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz'dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin her defasında artarak yinelenen desteğiyle cumhurbaşkanı olarak millete hizmet etmeyi, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/selvi-kilicdaroglu-imamoglunun-aciklamasini-herkes-gibi-tvden-ogrendi-1074682818.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074547247_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_d1d3cbfdf6ba2eb55586de4f676f8f53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu
ak parti, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'

14:14 16.08.2023
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek ''Kandil'e karşı net tavır koyamayan Kılıçdaroğlu halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.'' dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırdığını da belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.
Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.
Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır."
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iradeye saygı duymak yerine kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırdığını belirtti.
Çelik, "CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür. Terör odağı Kandil'in 'Cumhuriyet'i yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz'dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin her defasında artarak yinelenen desteğiyle cumhurbaşkanı olarak millete hizmet etmeyi, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP’li Belediye Başkanları Toplantısı’na başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
POLİTİKA
Selvi: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den öğrendi
08:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала