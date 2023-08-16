https://sputniknews.com.tr/20230816/ak-parti-sozcusu-celikten-kilicdarogluna-tepki-nitelikli-bir-siyasetci-olmadigini-biliyorduk-1074694366.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek ''Kandil'e karşı net tavır... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T14:14+0300
2023-08-16T14:14+0300
2023-08-16T14:14+0300
politika
ak parti
ömer çelik
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.Çelik, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iradeye saygı duymak yerine kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırdığını belirtti.Çelik, "CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür. Terör odağı Kandil'in 'Cumhuriyet'i yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz'dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin her defasında artarak yinelenen desteğiyle cumhurbaşkanı olarak millete hizmet etmeyi, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/selvi-kilicdaroglu-imamoglunun-aciklamasini-herkes-gibi-tvden-ogrendi-1074682818.html
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ak parti, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu
ak parti, ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek ''Kandil'e karşı net tavır koyamayan Kılıçdaroğlu halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor.'' dedi. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama almak için milli iradeye saldırdığını da belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından siyasi katılım oranı yüksekliği ve şeffaflığıyla çok yüksek standartlara sahip şekilde gerçekleştirilen seçimin net ve tartışmasız sonucunda milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiğini ve Mecliste çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na verdiğini kaydetti.
Bu gerçeği anlamayan tek kişinin defalarca sandıkta hezimete uğramasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçim sonuçlarına saldırdığını ifade etti.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci boyunca terör odağı Kandil'e karşı net bir tavır koyamayan, Kandil'den yapılan geceli gündüzlü kendisine destek açıklamalarını net bir şekilde reddedemeyen Kılıçdaroğlu, halen seçim sonuçlarının şaibeli olduğundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumuna, aziz milletimiz sandıkta gerekli cevabı vermiştir; Kılıçdaroğlu sayısını hatırlamakta zorlandığımız kez sandıkta hezimetle karşılaşmıştır."
Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye gönül verenlerin demokratik iradesini istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu iradeye saygı duymak yerine kendi koltuğunu sağlama almak için çirkin sözlerle milli iradeye saldırdığını belirtti.
Çelik, "CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da tanıklığıyla Kılıçdaroğlu'nun gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi tutumu demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür. Terör odağı Kandil'in 'Cumhuriyet'i yeniden kurma, siyasi özerklik, terörist başına imtiyaz'dan bahsettiği dönemde suskun kalan Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri siyaseten yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise milletin her defasında artarak yinelenen desteğiyle cumhurbaşkanı olarak millete hizmet etmeyi, ülkenin hak ve menfaatlerinin korunmasına liderlik yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.