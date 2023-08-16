https://sputniknews.com.tr/20230816/afad-adanada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074699368.html

AFAD: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, saat 17.36'de merkez üssü Adana Aladağ olan bir deprem yaşandığını duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:47+0300

2023-08-16T17:47+0300

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deprem

türkiye

adana

son dakika

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AFAD verilerine göre, Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi. Deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.

türkiye

adana

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deprem, adana, son dakika