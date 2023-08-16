https://sputniknews.com.tr/20230816/afad-adanada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074699368.html
AFAD: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, saat 17.36'de merkez üssü Adana Aladağ olan bir deprem yaşandığını duyurdu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:47+0300
2023-08-16T17:47+0300
2023-08-16T18:04+0300
deprem
türkiye
adana
son dakika
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AFAD verilerine göre, Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi. Deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.
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deprem, adana, son dakika
deprem, adana, son dakika
AFAD: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:47 16.08.2023 (güncellendi: 18:04 16.08.2023) Abone ol
AFAD, saat 17.36'de merkez üssü Adana Aladağ olan bir deprem yaşandığını duyurdu.
AFAD verilerine göre, Aladağ ilçesinde saat 17.36’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezinde çok fazla hissedilmedi. Deprem diğer bazı ilçelerde de hissedildi.