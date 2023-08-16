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Adalet Bakanı Tunç: İsveç'ten beklentimiz teröristlerin ülkemize iade edilmesi
Adalet Bakanı Tunç: İsveç'ten beklentimiz teröristlerin ülkemize iade edilmesi
Adalet Bakanı Tunç, "İsveç'ten bizim terör suçlarına ilişkin 28 talebimiz olmuştu. Bu 28 talepten 22 talebimiz reddedildi. 9'u PKK'lı, 8'i FETÖ'cü, 5'i de... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Terörün insanlık düşmanı olduğunun altını çizen Tunç, tüm insanlığın ve demokratik hukuk devletlerinin terörle ortak mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.Yılmaz Tunç, Interpol Tüzüğü gerekçe gösterilerek kırmızı bülten talebinin reddedildiğini, bugüne kadar 2 bin 201 kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu aktardı.İsveç'le ilgili soru üzerine ise Bakan Tunç, şöyle konuştu:
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isveç, yılmaz tunç, interpol
isveç, yılmaz tunç, interpol

Adalet Bakanı Tunç: İsveç'ten beklentimiz teröristlerin ülkemize iade edilmesi

19:26 16.08.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZ-
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Adalet Bakanı Tunç, "İsveç'ten bizim terör suçlarına ilişkin 28 talebimiz olmuştu. Bu 28 talepten 22 talebimiz reddedildi. 9'u PKK'lı, 8'i FETÖ'cü, 5'i de diğer terör örgütlerinden. 3 talebimiz ölüm ve benzeri sebeplerden hitam bulmuştu. 3 talep de halen derdest bulunuyor. İsveç Yargıtay'ı 3 taleple ilgili olumsuz görüş bildirdi" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Terörün insanlık düşmanı olduğunun altını çizen Tunç, tüm insanlığın ve demokratik hukuk devletlerinin terörle ortak mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.
Yılmaz Tunç, Interpol Tüzüğü gerekçe gösterilerek kırmızı bülten talebinin reddedildiğini, bugüne kadar 2 bin 201 kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu aktardı.
İsveç'le ilgili soru üzerine ise Bakan Tunç, şöyle konuştu:
"İsveç'ten bizim terör suçlarına ilişkin 28 talebimiz olmuştu. Bu 28 talepten 22 talebimiz reddedildi. 9'u PKK'lı, 8'i FETÖ'cü, 5'i de diğer terör örgütlerinden. 3 talebimiz ölüm ve benzeri sebeplerden hitam bulmuştu. 3 talep de halen derdest bulunuyor. İsveç Yargıtay'ı 3 taleple ilgili olumsuz görüş bildirdi. Bu konuda da İsveç Bakanlar Kurulu'nun kararı bekleniyor. İsveç özellikle NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Bu konu da TBMM'nin gündemine gelecek olan bir husus söz konusu, onaylama konusu. 1 Haziran 2023 tarihinde İsveç yeni terörle mücadele yasasını yasalaştırdı ve devreye koydu. Terörle mücadele yasası genel hükümler içeriyor. Bütün ülkelerde, demokratik ülkelerde olduğu gibi. Burada önemli olan uygulama. Uygulama konusunda da özellikle İsveç'ten beklentimiz, terör örgütü mensuplarının, teröristlerin ülkemize iade edilmesi ve yargıya teslim edilmesi. İsveç'in hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar konusunda, bunlara izin verilmemesi konusunda hem de iade taleplerimiz konusunda duyarlı davranması gerekir. Bunlar elbette ki TBMM'nin gündemine geldiğinde değerlendirilecek hususlardır. İsveç'ten bu konuda daha olumlu tavır beklediğimizi de ifade etmek isterim."
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