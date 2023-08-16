Adalet Bakanı Tunç: İsveç'ten beklentimiz teröristlerin ülkemize iade edilmesi

"İsveç'ten bizim terör suçlarına ilişkin 28 talebimiz olmuştu. Bu 28 talepten 22 talebimiz reddedildi. 9'u PKK'lı, 8'i FETÖ'cü, 5'i de diğer terör örgütlerinden. 3 talebimiz ölüm ve benzeri sebeplerden hitam bulmuştu. 3 talep de halen derdest bulunuyor. İsveç Yargıtay'ı 3 taleple ilgili olumsuz görüş bildirdi. Bu konuda da İsveç Bakanlar Kurulu'nun kararı bekleniyor. İsveç özellikle NATO'da müttefikimiz olmak isteyen bir ülke. Bu konu da TBMM'nin gündemine gelecek olan bir husus söz konusu, onaylama konusu. 1 Haziran 2023 tarihinde İsveç yeni terörle mücadele yasasını yasalaştırdı ve devreye koydu. Terörle mücadele yasası genel hükümler içeriyor. Bütün ülkelerde, demokratik ülkelerde olduğu gibi. Burada önemli olan uygulama. Uygulama konusunda da özellikle İsveç'ten beklentimiz, terör örgütü mensuplarının, teröristlerin ülkemize iade edilmesi ve yargıya teslim edilmesi. İsveç'in hem Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar konusunda, bunlara izin verilmemesi konusunda hem de iade taleplerimiz konusunda duyarlı davranması gerekir. Bunlar elbette ki TBMM'nin gündemine geldiğinde değerlendirilecek hususlardır. İsveç'ten bu konuda daha olumlu tavır beklediğimizi de ifade etmek isterim."