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https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-irana-karsi-genel-tutumunun-tutuklu-anlasmasiyla-degismeyecegini-acikladi-1074676317.html
ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı
ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı tutuklularla ilgili yapılan anlaşmanın İran'a yönelik genel tavrı değiştirmeyeceğini belirtti. 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Başkenti Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, ABD'nin İran'a genel yaklaşımıyla ilgili, "hiçbir şeyin değişmediğini, caydırıcılık, baskı ve diplomasi sürecinin devam ettiğini" söyledi.Blinken, "İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Rejimi insan hakları ihlallerinden, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerden, terörü finanse etmekten ve Rusya'ya insansız hava araçları sağlamaktan sorumlu tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Hala İran'da tutulan 5 Amerikalının aileleriyle dün görüştüğünü belirten Blinken, "İnsanlarımızı ev hapsine almak olumlu bir adım ama henüz evlerine dönmüş değiller" dedi.Antony Blinken soru üzerine, İran'ın Güney Kore'deki fonlarının Amerikan vergi mükelleflerine ait olmadığını, bunların birkaç yıldır Güney Kore bankalarında bulunan İran'ın kendi parası olduğunu vurguladı."Önceki yönetim, birkaç ülkenin İran'dan petrol satın almaya devam etmesine ve bu fonları özel hesaplara yatırmasına izin verdi" diyen Blinken, İran'ın Güney Kore bankalarındaki fonlarını sadece insani ihtiyaçlar için kullanmasına izin verildiğini kaydetti.Japonya'daki nükleer santralin okyanusa su salmasıABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın tsunamide zarar gören Fukuşima Nükleer Santralinden Pasifik Okyanusu'na arıtılmış radyoaktif su salma planıyla ilgili sıkıntı duymadıklarını söyledi.Blinken, "Fukuşima'dan su tahliyesiyle ilgili Japonya'nın uluslararası standartlara uygun planlarından memnunuz. Japonya, planlarında UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ile proaktif bir şekilde yakın işbirliği yaptı ve bilime dayalı ve şeffaf bir süreç yürüttü" şeklinde konuştu.Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yapacağı üçlü zirveyi hatırlattı.Blinken, cuma yapılacak zirve için "Müreffeh, güvenli ve dayanıklı bir Hint Pasifik ortak vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için daha geniş çabalarımızın bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.Beyaz Saray'dan temmuz sonunda yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde ağırlayacağı bildirilmişti.
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abd, abd, washington, iran, antony blinken, anthony blinken

ABD, İran'a karşı genel tutumunun tutuklu anlaşmasıyla değişmeyeceğini açıkladı

00:09 16.08.2023
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© İHA / AYLİN ALBAYRAK-
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı tutuklularla ilgili yapılan anlaşmanın İran'a yönelik genel tavrı değiştirmeyeceğini belirtti.
ABD'nin Başkenti Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Blinken, ABD'nin İran'a genel yaklaşımıyla ilgili, "hiçbir şeyin değişmediğini, caydırıcılık, baskı ve diplomasi sürecinin devam ettiğini" söyledi.
Blinken, "İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Rejimi insan hakları ihlallerinden, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerden, terörü finanse etmekten ve Rusya'ya insansız hava araçları sağlamaktan sorumlu tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hala İran'da tutulan 5 Amerikalının aileleriyle dün görüştüğünü belirten Blinken, "İnsanlarımızı ev hapsine almak olumlu bir adım ama henüz evlerine dönmüş değiller" dedi.
Antony Blinken soru üzerine, İran'ın Güney Kore'deki fonlarının Amerikan vergi mükelleflerine ait olmadığını, bunların birkaç yıldır Güney Kore bankalarında bulunan İran'ın kendi parası olduğunu vurguladı.
"Önceki yönetim, birkaç ülkenin İran'dan petrol satın almaya devam etmesine ve bu fonları özel hesaplara yatırmasına izin verdi" diyen Blinken, İran'ın Güney Kore bankalarındaki fonlarını sadece insani ihtiyaçlar için kullanmasına izin verildiğini kaydetti.

Japonya'daki nükleer santralin okyanusa su salması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'nın tsunamide zarar gören Fukuşima Nükleer Santralinden Pasifik Okyanusu'na arıtılmış radyoaktif su salma planıyla ilgili sıkıntı duymadıklarını söyledi.
Blinken, "Fukuşima'dan su tahliyesiyle ilgili Japonya'nın uluslararası standartlara uygun planlarından memnunuz. Japonya, planlarında UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) ile proaktif bir şekilde yakın işbirliği yaptı ve bilime dayalı ve şeffaf bir süreç yürüttü" şeklinde konuştu.
Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile yapacağı üçlü zirveyi hatırlattı.
Blinken, cuma yapılacak zirve için "Müreffeh, güvenli ve dayanıklı bir Hint Pasifik ortak vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için daha geniş çabalarımızın bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Beyaz Saray'dan temmuz sonunda yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde ağırlayacağı bildirilmişti.
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