https://sputniknews.com.tr/20230816/1074678919.html
İstanbul'da 'Ormanda Işık Festivali' düzenlendi
İstanbul'da 'Ormanda Işık Festivali' düzenlendi
İstanbul'da Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen "Ormanda Işık Festivali", 25 bin ışık, 3 kilometre ipek ve 50'den fazla tematik alanıyla sanatseverleri... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T00:50+0300
2023-08-16T00:50+0300
2023-08-16T00:50+0300
multimedya
istanbul
fotoğraf
ışık
ormanda işık festivali
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фото, istanbul, fotoğraf, ışık, ormanda işık festivali
фото, istanbul, fotoğraf, ışık, ormanda işık festivali
İstanbul'da 'Ormanda Işık Festivali' düzenlendi Abone ol
İstanbul'da Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen "Ormanda Işık Festivali", 25 bin ışık, 3 kilometre ipek ve 50'den fazla tematik alanıyla sanatseverleri büyüledi. Universal Park'ın ev sahipliği yaptığı etkinlik, uluslararası bir ekip tarafından tasarlandı ve çocuk bölgelerini de içeriyor.
© AA / Erhan Elaldı
Dünyada 40'tan fazla ülkede ilgi gören Lights & Dreams (Işıklar ve Düşler) başlıklı "Ormanda Işık Festivali", Turkcell Platinum Park'ta sanatseverlerle buluştu.
Dünyada 40'tan fazla ülkede ilgi gören Lights & Dreams (Işıklar ve Düşler) başlıklı "Ormanda Işık Festivali", Turkcell Platinum Park'ta sanatseverlerle buluştu.
© AA / Erhan Elaldı
Universal Park tarafından düzenlenen festival, tasarımcılar, senaristler, mühendisler ve sanatçılardan oluşan 120 kişilik uluslararası bir ekip tarafından hazırlandı.
Universal Park tarafından düzenlenen festival, tasarımcılar, senaristler, mühendisler ve sanatçılardan oluşan 120 kişilik uluslararası bir ekip tarafından hazırlandı.
© AA / Erhan Elaldı
Işık enstalasyonları içinde ziyaretçilere özel bir deneyim sunan festivalde, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipek kullanıldı.
Işık enstalasyonları içinde ziyaretçilere özel bir deneyim sunan festivalde, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipek kullanıldı.
© AA / Erhan Elaldı
Festivalde ayrıca yaklaşık 2 kilometreye yakın orman içi yürüme alanıyla 50 bin metrekarelik alanda 50'den fazla tematik alan bulunuyor.
Festivalde ayrıca yaklaşık 2 kilometreye yakın orman içi yürüme alanıyla 50 bin metrekarelik alanda 50'den fazla tematik alan bulunuyor.
© AA / Erhan Elaldı
Çocuklara özel oyun bölümleri ve fantastik mekanların da hazırlandığı festival, eylül sonuna kadar devam edecek.
Çocuklara özel oyun bölümleri ve fantastik mekanların da hazırlandığı festival, eylül sonuna kadar devam edecek.