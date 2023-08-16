İstanbul'da 'Ormanda Işık Festivali' düzenlendi

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İstanbul'da Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen "Ormanda Işık Festivali", 25 bin ışık, 3 kilometre ipek ve 50'den fazla tematik alanıyla sanatseverleri büyüledi. Universal Park'ın ev sahipliği yaptığı etkinlik, uluslararası bir ekip tarafından tasarlandı ve çocuk bölgelerini de içeriyor.