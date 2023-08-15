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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/zelenskiyin-danismani-podolyak-nato-uyeligi-icin-topraklarimizdan-vazgecmeyiz-1074673661.html
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: NATO üyeliği için topraklarımızdan vazgeçmeyiz
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: NATO üyeliği için topraklarımızdan vazgeçmeyiz
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ülkesinin NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeyeceğini söyledi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T20:53+0300
2023-08-15T20:53+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
nato
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeyeceğini belirtti.Podolyak, sosyal medya paylaşımında, “NATO şemsiyesi için bölge pazarlığı mı? Saçma. Bu, kasıtlı olarak demokrasinin yenilgisini seçmek, … uluslararası hukuku yok etmek ve savaşı diğer nesillere aktarmak anlamına gelir” diye yazdı.Podolyak, NATO temsilcilerinin, Rusya’ya toprak tavizi yerine Ukrayna’ya silah sevkiyatını hızlandırma konusunu konuşması gerektiğini savundu.Daha önce NATO Genel Sekreterlik Ofisi Başkanı Stian Jenssen, Ukrayna’nın Rusya’ya toprak tavizine karşılık NATO üyeliği alma olasılığının değerlendirildiğini açıklamıştı.
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mihail podolyak, nato, ukrayna krizi
mihail podolyak, nato, ukrayna krizi

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: NATO üyeliği için topraklarımızdan vazgeçmeyiz

20:53 15.08.2023
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ülkesinin NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeyeceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın NATO üyeliği için topraklarından taviz vermeyeceğini belirtti.
Podolyak, sosyal medya paylaşımında, “NATO şemsiyesi için bölge pazarlığı mı? Saçma. Bu, kasıtlı olarak demokrasinin yenilgisini seçmek, … uluslararası hukuku yok etmek ve savaşı diğer nesillere aktarmak anlamına gelir” diye yazdı.
Podolyak, NATO temsilcilerinin, Rusya’ya toprak tavizi yerine Ukrayna’ya silah sevkiyatını hızlandırma konusunu konuşması gerektiğini savundu.
Daha önce NATO Genel Sekreterlik Ofisi Başkanı Stian Jenssen, Ukrayna’nın Rusya’ya toprak tavizine karşılık NATO üyeliği alma olasılığının değerlendirildiğini açıklamıştı.
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