https://sputniknews.com.tr/20230815/yol-kavgasi-yaptigi-surucuye-seyir-halinde-camdan-sarkarak-yumruk-atti-1074661235.html

Yol kavgası yaptığı sürücüye seyir halinde camdan sarkarak yumruk attı

Yol kavgası yaptığı sürücüye seyir halinde camdan sarkarak yumruk attı

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan sürücüler, trafiği birbirine kattı. Tartıştığı sürücüye seyir halinde camdan sarkıp yumruk atan şahıs... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T13:47+0300

2023-08-15T13:47+0300

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türkiye

istanbul

trafik

kavga

video

yumruklu kavga

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TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki şahıs,camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/metrobuste-ucan-tekme-yer-verme-sebebiyle-kavga-cikti-1074508491.html

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istanbul, trafik, kavga, video, yumruklu kavga