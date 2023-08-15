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https://sputniknews.com.tr/20230815/yol-kavgasi-yaptigi-surucuye-seyir-halinde-camdan-sarkarak-yumruk-atti-1074661235.html
Yol kavgası yaptığı sürücüye seyir halinde camdan sarkarak yumruk attı
Yol kavgası yaptığı sürücüye seyir halinde camdan sarkarak yumruk attı
TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan sürücüler, trafiği birbirine kattı. Tartıştığı sürücüye seyir halinde camdan sarkıp yumruk atan şahıs... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:47+0300
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türkiye
istanbul
trafik
kavga
video
yumruklu kavga
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TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki şahıs,camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/metrobuste-ucan-tekme-yer-verme-sebebiyle-kavga-cikti-1074508491.html
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istanbul, trafik, kavga, video, yumruklu kavga
istanbul, trafik, kavga, video, yumruklu kavga

Yol kavgası yaptığı sürücüye seyir halinde camdan sarkarak yumruk attı

13:47 15.08.2023 (güncellendi: 14:14 15.08.2023)
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TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan sürücüler, trafiği birbirine kattı. Tartıştığı sürücüye seyir halinde camdan sarkıp yumruk atan şahıs ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.
Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi.
Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki şahıs,camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı.
Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.
Metrobüste uçan tekme: Yer verme sebebiyle kavga çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
TÜRKİYE
Metrobüste uçan tekme: Yer verme sebebiyle kavga çıktı
9 Ağustos, 16:26
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