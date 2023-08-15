Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230815/umit-ozdag-fotograflarini-cektigi-icin-turisti-doven-ferayla-bir-araya-geldi-1074661678.html
Ümit Özdağ, fotoğraflarını çektiği için turisti döven Feray’la bir araya geldi
Ümit Özdağ, fotoğraflarını çektiği için turisti döven Feray’la bir araya geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metroda fotoğraflarını çeken Lübnanlı turisti döven sporcu Feray Açıkgöz ile İstanbul’da bir araya geldi. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:51+0300
2023-08-15T13:51+0300
türkiye
ümit özdağ
metro
dövüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074661523_0:449:1536:1313_1920x0_80_0_0_85b43541098680d34e7493c1843941ef.jpg
İstanbul’da metroya binen sporcu, antrenör ve dublör Feray Açıkgöz bir süre önce, fotoğraflarını çektiğini fark ettiği Lübnanlı erkek turisti dövdü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, olay üzerine Feray Açıkgöz ile İstanbul’da buluştu.Sosyal medya hesabından bu buluşmayla ilgili paylaşım yapan Özdağ, “Kendisini taciz eden Libyalı lümpene gereken dersi sert şekilde veren Sevgili Feray ile İstanbul'da buluştuk. Olayı kendisinden dinledim. Bütün Türk kadınlarına umut ve örnek olan Feray'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Türk kadınları lütfen kendi ülkemizde tacize boyun eğmeyin, korkmayın. Gereken dersi verin” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/umit-ozdagdan-yerel-secim-aciklamasi-tek-basimiza-girmek-icin-hazirlik-yapiyoruz-1074520286.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074661523_0:305:1536:1457_1920x0_80_0_0_b3d2f0f8f2658b09bbf593cc99880b8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ümit özdağ, metro, dövüş
ümit özdağ, metro, dövüş

Ümit Özdağ, fotoğraflarını çektiği için turisti döven Feray’la bir araya geldi

13:51 15.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medyaÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone olTelegram
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metroda fotoğraflarını çeken Lübnanlı turisti döven sporcu Feray Açıkgöz ile İstanbul’da bir araya geldi.
İstanbul’da metroya binen sporcu, antrenör ve dublör Feray Açıkgöz bir süre önce, fotoğraflarını çektiğini fark ettiği Lübnanlı erkek turisti dövdü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, olay üzerine Feray Açıkgöz ile İstanbul’da buluştu.
Sosyal medya hesabından bu buluşmayla ilgili paylaşım yapan Özdağ, “Kendisini taciz eden Libyalı lümpene gereken dersi sert şekilde veren Sevgili Feray ile İstanbul'da buluştuk. Olayı kendisinden dinledim. Bütün Türk kadınlarına umut ve örnek olan Feray'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Türk kadınları lütfen kendi ülkemizde tacize boyun eğmeyin, korkmayın. Gereken dersi verin” dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Ümit Özdağ'dan 'yerel seçim' açıklaması: Tek başımıza girmek için hazırlık yapıyoruz
10 Ağustos, 00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала