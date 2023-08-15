https://sputniknews.com.tr/20230815/ukrayna-polisi-kiev-pecersk-manastirina-baskin-duzenledi-1074665832.html
Ukrayna polisi, Kiev Peçersk Manastırı’na baskın düzenledi
Ukrayna polisi, Kiev Peçersk Manastırı’na baskın düzenledi
Rusya Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Ukrayna polisinin Kiev-Peçersk Manastırı’nın üç binasına baskın düzenlediğini duyurdu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T15:58+0300
2023-08-15T15:58+0300
2023-08-15T15:58+0300
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “Hemen şu an manastırın 54, 57 ve 58. binasına baskın düzenleniyor. Kiev Peçersk Manastırı’ndan bildirilene göre, polis söz konusu binaları kordon altına aldı. 57. binanın kilidini keserek içeriye girdiler” ifadesine yer verildi.Söz konusu binalarda sadece hacıların değil, Kiev Peçersk Manastırı rahiplerinin de yaşadığı ifade edildi.Ortodoks Gazeteciler Birliği, baskın düzenleyen polisin ellerin tüfeklerin olduğunu bildirdi.Narışkin: Ukrayna’da Ortodoks kilisesi fiziksel olarak yok ediliyorRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda, “Batı, kendisini dini özgürlüğün ya da daha doğrusu müsamahakârlığın savunucusu olarak konumlandırıyor. Avrupa ve ABD’de neredeyse her şeye izin veriliyor. Hıristiyan haçları kesmek, Kuran’ı yakmak, kutsallara hakaret etmek, dine hakaret etmek. Tek yasak şey, dinini savunmak, dine ciddi yaklaşmak. Küreselcilerin mantığı net, eski ideolojilerin çöktüğü ve yeni dünya düzeni mücadelesinin yapıldığı bir çağda, geleneksel dinler insanlar, ülkeler ve halklar için bir güç ve egemenlik kaynağı, bu da ortadan kaldırılmaları gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bu yaklaşımın tezahürüne, gerçek Ortodoks Kilisesi’nin kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak yok edildiği Ukrayna’da tanık oluyoruz” açıklamasında bulundu.Batı’nın, Kiev cuntasının eliyle, bu konuda kendisi için hiçbir kırmızı çizgi olmadığını açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Narışkin, “Gerçek infaz listeleri düzenleniyor ve insanlar, kafirleri memnun etmek için gerçek inanca ihanet etmek istemedikleri için bu listelere dahil ediliyor. ABD ve suç ortakları onlarca yıl boyunca Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde benzer saldırgan politika izlediler ve Amerikan neo-emperyalizmine karşı çıkmaya cesaret eden herkese acımasızca baskı uyguladılar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230815/svr-direktoru-nariskin-rt-ve-sputnikten-korkan-bati-dekoder-ve-uydu-antenleri-dahi-yasakliyor-1074665535.html
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Ukrayna polisi, Kiev Peçersk Manastırı’na baskın düzenledi
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Rusya Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Ukrayna polisinin Kiev-Peçersk Manastırı’nın üç binasına baskın düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Telegram
hesabından yapılan paylaşımda, “Hemen şu an manastırın 54, 57 ve 58. binasına baskın düzenleniyor. Kiev Peçersk Manastırı’ndan bildirilene göre, polis söz konusu binaları kordon altına aldı. 57. binanın kilidini keserek içeriye girdiler”
ifadesine yer verildi.
Söz konusu binalarda sadece hacıların değil, Kiev Peçersk Manastırı rahiplerinin de yaşadığı ifade edildi.
Ortodoks Gazeteciler Birliği, baskın düzenleyen polisin ellerin tüfeklerin olduğunu bildirdi.
Narışkin: Ukrayna’da Ortodoks kilisesi fiziksel olarak yok ediliyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda, “Batı, kendisini dini özgürlüğün ya da daha doğrusu müsamahakârlığın savunucusu olarak konumlandırıyor. Avrupa ve ABD’de neredeyse her şeye izin veriliyor. Hıristiyan haçları kesmek, Kuran’ı yakmak, kutsallara hakaret etmek, dine hakaret etmek. Tek yasak şey, dinini savunmak, dine ciddi yaklaşmak. Küreselcilerin mantığı net, eski ideolojilerin çöktüğü ve yeni dünya düzeni mücadelesinin yapıldığı bir çağda, geleneksel dinler insanlar, ülkeler ve halklar için bir güç ve egemenlik kaynağı, bu da ortadan kaldırılmaları gerektiği anlamına geliyor. Şimdi bu yaklaşımın tezahürüne, gerçek Ortodoks Kilisesi’nin kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak yok edildiği Ukrayna’da tanık oluyoruz” açıklamasında bulundu.
Batı’nın, Kiev cuntasının eliyle, bu konuda kendisi için hiçbir kırmızı çizgi olmadığını açıkça ortaya koyduğunun altını çizen Narışkin, “Gerçek infaz listeleri düzenleniyor ve insanlar, kafirleri memnun etmek için gerçek inanca ihanet etmek istemedikleri için bu listelere dahil ediliyor. ABD ve suç ortakları onlarca yıl boyunca Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinde benzer saldırgan politika izlediler ve Amerikan neo-emperyalizmine karşı çıkmaya cesaret eden herkese acımasızca baskı uyguladılar” diye ekledi.