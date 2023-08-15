https://sputniknews.com.tr/20230815/ukrayna-medyasi-ukraynanin-batisinda-tahil-ihracatina-yonelik-lojistik-merkezi-insa-ediliyor-1074666266.html

Ukrayna medyası: Ukrayna'nın batısında tahıl ihracatına yönelik lojistik merkezi inşa ediliyor

Ukrayna medyası: Ukrayna'nın batısında tahıl ihracatına yönelik lojistik merkezi inşa ediliyor

Ukrayna’da yayın yapan ‘24’ TV kanalı, Ukrayna tahılının İtalya'ya ihracatı için ülkenin batısındaki Zakarpatya Oblastı’nda bir demiryolu lojistik merkezinin... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T16:11+0300

2023-08-15T16:11+0300

2023-08-15T16:11+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

tahıl

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Kanalın web sitesinde yayınlanan habere göre, Ukrayna tahılının İtalya'ya ihracatı için ülkenin batısındaki Zakarpatya Oblastı’nda yer alan Mukaçevskiy ilçesinde bir demiryolu lojistik merkezinin inşaatına başlandı.Haberde, “Tahıl ihracatını artırmak için Zakarpatya’daki Goronda köyünde bir multimodal lojistik merkezi inşa edilecek. Tesis, tahılımızın gitmesi gerektiği İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın yardımıyla inşa ediliyor. Yerel belediye inşaat için 40 hektarlık bir arazi tahsis etti. Proje, demiryolu ile Venedik, Verona, Trieste'deki liman sahiplerini kapsıyor” ifadelerine yer verildi.‘Kuru’ limanın Ukrayna’yı İtalya’nın limanları ile bağlaması gerektiğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna ürünlerinin bu limanlardan diğer ülkelere de gönderileceği kaydedildi. Terminalin Slovakya, Macaristan ve Romanya'daki dar hatlı demiryollarına erişimi olacağı ifade edildi.Köy yönetim biriminin başkanı İvan Turyanitsa’nın ifadelerinden alıntı yapılan haberde, “Geniş ve dar hatlı demiryolunun olacağı, coğrafi bakımdan uygun konuma sahip bir lojistik platformu arıyorduk. Bu nedenle dar hatlı demiryolumuzu restore etmeye karar verdik. Çalılıkların kapladığı boş alanlar söz konusu” açıklamasında bulundu.Yoksul ülkelerin gıda güvenliğini sağlamak adına Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılıp uluslararası pazarlara ulaştırılmasını öngören ve İstanbul'da Temmuz 2022'de yapılan tahıl anlaşması Rusya’nın çekilmesiyle 18 Temmuz 2023’te son buldu.Rusya’nın tahıl anlaşmasının uzatılmasına onay vermemiş olmasının nedeni, paket anlaşmada öngörülen Rusya’nın tahıl ve gübre ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşımının önündeki dolaylı kısıtlamaların kaldırılması maddesinin yerine getirilmemesiydi.Bununla beraber Rusya, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın çok küçük bir kısmının gerçekten gereksinim duyan ülkelere gittiğini ve bu nedenle tahıl anlaşmasının insani yönünü kaybedip ticarileştiği eleştirisini yapıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230805/rusyadan-abdye-tahil-anlasmasi-yaniti-rusyayla-ilgili-bolumun-uygulanmasini-istiyoruz-1074398871.html

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