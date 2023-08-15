https://sputniknews.com.tr/20230815/trump-georgiadaki-secimlerle-ilgili-buyuk-karmasik-curutulemez-bir-rapor-duyuracagini-acikladi-1074672823.html
Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili 'büyük, karmaşık, çürütülemez bir rapor' duyuracağını açıkladı
Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili 'büyük, karmaşık, çürütülemez bir rapor' duyuracağını açıkladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimiyle ilgili yapıldığını öne sürdüğü... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T20:27+0300
2023-08-15T20:27+0300
2023-08-15T20:27+0300
donald trump
dünya
dava
seçim
başkanlık seçimleri
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072347022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea444a009ae418e1512046cc9a735c25.jpg
Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Donald Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı" ifadesini kullandı.Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi."Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.Trump'a açılan son davaDün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, 'eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında 'bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik', 'yalan beyanda bulunmak için komplo kurma' ve 'eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme ' başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072347022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52b28b5712b6dd22cbef99d7cff12e9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, dava, seçim, başkanlık seçimleri, abd
donald trump, dava, seçim, başkanlık seçimleri, abd
Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili 'büyük, karmaşık, çürütülemez bir rapor' duyuracağını açıkladı
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimiyle ilgili yapıldığını öne sürdüğü sahtekarlıkla ilgili 'büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir raporu' pazartesi duyuracağını açıkladı.
Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Donald Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı" ifadesini kullandı.
Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi.
"Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.
Trump'a açılan son dava
Dün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, 'eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.
98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında 'bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik', 'yalan beyanda bulunmak için komplo kurma' ve 'eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme ' başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.
Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.