https://sputniknews.com.tr/20230815/trump-georgiadaki-secimlerle-ilgili-buyuk-karmasik-curutulemez-bir-rapor-duyuracagini-acikladi-1074672823.html

Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili 'büyük, karmaşık, çürütülemez bir rapor' duyuracağını açıkladı

Trump, Georgia'daki seçimlerle ilgili 'büyük, karmaşık, çürütülemez bir rapor' duyuracağını açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimiyle ilgili yapıldığını öne sürdüğü... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T20:27+0300

2023-08-15T20:27+0300

2023-08-15T20:27+0300

donald trump

dünya

dava

seçim

başkanlık seçimleri

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072347022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea444a009ae418e1512046cc9a735c25.jpg

Kendi sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı paylaşımda Donald Trump, "Georgia'da meydana gelen başkanlık seçimi sahtekarlığıyla ilgili büyük, karmaşık, detaylı ama çürütülemez bir rapor neredeyse tamamlandı" ifadesini kullandı.Trump, bahsettiği raporu pazartesi yerel saatle 11.00'de New Jersey'de düzenleyeceği basın toplantısında duyuracağını bildirdi."Bu şüpheleri ortadan kaldıran rapordan yola çıkarak bana ve diğerlerine isnat edilen tüm suçlamalar düşürülmeli" yorumunda bulunan Trump, rapor sayesinde suçsuzluğunun tamamen ortaya çıkacağını savundu.Trump'a açılan son davaDün gece yerel saatle gece yarısında, Georgia'nın Atlanta kentinde, 'eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat eden iddianame kamuya açıklanmıştı.98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında 'bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik', 'yalan beyanda bulunmak için komplo kurma' ve 'eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme ' başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, dava, seçim, başkanlık seçimleri, abd