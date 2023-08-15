https://sputniknews.com.tr/20230815/tanju-ozcandan-imamogluna-iki-soru-1074662703.html

Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na iki soru

Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na iki soru

Tanju Özcan basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na seslendi ve "İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?" diye sordu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T14:18+0300

2023-08-15T14:18+0300

2023-08-15T14:18+0300

politika

tanju özcan

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum" diye konuştu. İmamoğlu, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim. Adayım demek siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın süreçleri vardır" dedi.CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Özcan şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230810/abdulkadir-selvi-imamoglu-anketini-paylasti-kazanacak-mi-1074524176.html

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tanju özcan, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)