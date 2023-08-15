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Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na iki soru
Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na iki soru
Tanju Özcan basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na seslendi ve "İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?" diye sordu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T14:18+0300
2023-08-15T14:18+0300
politika
tanju özcan
ekrem imamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum" diye konuştu. İmamoğlu, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim. Adayım demek siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın süreçleri vardır" dedi.CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Özcan şu ifadeleri kullandı:
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tanju özcan, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)
tanju özcan, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na iki soru

14:18 15.08.2023
© AA / Bolu BelediyesiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA / Bolu Belediyesi
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Tanju Özcan basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na seslendi ve "İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı?" diye sordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum" diye konuştu. İmamoğlu, "Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim. Adayım demek siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın süreçleri vardır" dedi.
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İmamoğlu'nun basın toplantısındaki sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özcan şu ifadeleri kullandı:
"Sayın İmamoğlu’nun açıklamalarını dikkatle dinledim. “Adayım demedim İstanbul’u savunmak için yola çıkıyorum dedim” Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul’u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini? Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu; 1- İstanbul’a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı’na mı? 2- İstanbul’a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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