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Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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mustafa kemal atatürk
tanju özcan
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TV100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Bunu ilk kez söylüyorum" diyen Tanju Özcan sözlerine şunları ifade etti:
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atatürk, mustafa kemal atatürk, tanju özcan, dersim, kemal kılıçdaroğlu

Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var

22:56 15.08.2023 (güncellendi: 23:00 15.08.2023)
© İHA / ENES ÖZKANBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA / ENES ÖZKAN
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Bunu ilk kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var" dedi.
TV100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında canlı yayına bağlanan Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunu ilk kez söylüyorum" diyen Tanju Özcan sözlerine şunları ifade etti:
"Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı Dersim Harekatı'ndan dolayı kin var. Yıllar geçtikten sonra daha iyi anlıyorum. Dersim'de bir harekat yapılıyor. Hukuken CHP'ye üye olup aslında CHP'li olmayanlar 'Dersim Katliamı' diyor. Bir bölgede ayaklanma olmuş, buna müdahale ediyorsun. Dersim'de ölen isyancılar, insanlar olmuş. Kılıçdaroğlu içinde bu ukde olarak kalmış. O yüzden Atatürk'e karşı sempati beslediğini düşünmüyorum. Çok az konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyebilmiştir. Atatürk kelimesinden hoşlandığını düşünmüyorum."
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