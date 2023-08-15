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https://sputniknews.com.tr/20230815/suriye-merkez-bankasi-dolar-ve-euro-karsisinda-yeni-lira-kuru-belirledi-1074675551.html
Suriye Merkez Bankası, yeni döviz kuru belirledi
Suriye Merkez Bankası, yeni döviz kuru belirledi
Suriye Merkez Bankası, dolar ve euro kurlarını sırasıyla 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası, 1 euro için ise 11 bin 237.30 Suriye lirası olarak ilan etti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T23:20+0300
2023-08-15T23:30+0300
ekonomi
suriye merkez bankası
suriye
döviz
dolar
lira
lira
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Suriye Merkez Bankası, Salı günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında dolar ve euro karşısında Suriye lirasının yeni kurlarını duyurdu.Banka tarafından yayımlanan transfer ve döviz alışverişi bildirgesine göre kur, 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası ve 1 euro için 11 bin 237,30 Suriye lirası olarak belirlendi.Bu bildirgenin Merkez Bankası tarafından nakit dolaşımını sağlamak, ticari dış ödemeleri ve bireysel alıcıların uluslararası transfer ağları üzerinden gelen ödemeleri içeren transferleri kapsamak amacıyla yayımlandığı belirtildi.Banka, geçen ay, transfer ve döviz alışverişi kuru olarak 1 dolar için 10 bin 100 Suriye lirası ve euro karşısında 1 euro için 11 bin 086,27 Suriye lirası olarak belirlemişti.2011 krizi öncesinde, bir dolar, 47 Suriye lirası seviyesinde işlem görüyordu.
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suriye merkez bankası, suriye, döviz, dolar, lira, lira
suriye merkez bankası, suriye, döviz, dolar, lira, lira

Suriye Merkez Bankası, yeni döviz kuru belirledi

23:20 15.08.2023 (güncellendi: 23:30 15.08.2023)
© Sputnik / Nahla AhmadSuriye Merkez Bankası
Suriye Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Nahla Ahmad
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Suriye Merkez Bankası, dolar ve euro kurlarını sırasıyla 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası, 1 euro için ise 11 bin 237.30 Suriye lirası olarak ilan etti.
Suriye Merkez Bankası, Salı günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında dolar ve euro karşısında Suriye lirasının yeni kurlarını duyurdu.
Banka tarafından yayımlanan transfer ve döviz alışverişi bildirgesine göre kur, 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası ve 1 euro için 11 bin 237,30 Suriye lirası olarak belirlendi.
Bu bildirgenin Merkez Bankası tarafından nakit dolaşımını sağlamak, ticari dış ödemeleri ve bireysel alıcıların uluslararası transfer ağları üzerinden gelen ödemeleri içeren transferleri kapsamak amacıyla yayımlandığı belirtildi.
Banka, geçen ay, transfer ve döviz alışverişi kuru olarak 1 dolar için 10 bin 100 Suriye lirası ve euro karşısında 1 euro için 11 bin 086,27 Suriye lirası olarak belirlemişti.
2011 krizi öncesinde, bir dolar, 47 Suriye lirası seviyesinde işlem görüyordu.
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