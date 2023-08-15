https://sputniknews.com.tr/20230815/suriye-merkez-bankasi-dolar-ve-euro-karsisinda-yeni-lira-kuru-belirledi-1074675551.html

Suriye Merkez Bankası, yeni döviz kuru belirledi

Suriye Merkez Bankası, yeni döviz kuru belirledi

Suriye Merkez Bankası, dolar ve euro kurlarını sırasıyla 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası, 1 euro için ise 11 bin 237.30 Suriye lirası olarak ilan etti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

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suriye merkez bankası

suriye

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Suriye Merkez Bankası, Salı günü yaptığı açıklamada, döviz piyasasında dolar ve euro karşısında Suriye lirasının yeni kurlarını duyurdu.Banka tarafından yayımlanan transfer ve döviz alışverişi bildirgesine göre kur, 1 dolar için 10 bin 300 Suriye lirası ve 1 euro için 11 bin 237,30 Suriye lirası olarak belirlendi.Bu bildirgenin Merkez Bankası tarafından nakit dolaşımını sağlamak, ticari dış ödemeleri ve bireysel alıcıların uluslararası transfer ağları üzerinden gelen ödemeleri içeren transferleri kapsamak amacıyla yayımlandığı belirtildi.Banka, geçen ay, transfer ve döviz alışverişi kuru olarak 1 dolar için 10 bin 100 Suriye lirası ve euro karşısında 1 euro için 11 bin 086,27 Suriye lirası olarak belirlemişti.2011 krizi öncesinde, bir dolar, 47 Suriye lirası seviyesinde işlem görüyordu.

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