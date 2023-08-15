Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230815/soygu-rusya-ve-cin-stratejik-ortaklar-iyi-komsular-ve-sadik-dostlardir-1074671399.html
Şoygu: Rusya ve Çin stratejik ortaklar, iyi komşular ve sadık dostlardır
Şoygu: Rusya ve Çin stratejik ortaklar, iyi komşular ve sadık dostlardır
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını, üst düzey askeri temasları sürdürdüklerini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T18:41+0300
2023-08-15T18:41+0300
dünya
şoygu
sergey şoygu
çin
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070483802_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_69bb463dad4f5dfc45adf031996b1253.jpg
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını vurgulayan Şoygu, “Temaslarımızı üst düzeyde sürdürüyoruz, heyet değişimleri aktif olarak yürütüyor, tüm dünya kanalları tarafından gösterilen ortak tatbikatlar ve eğitimler, karada, denizde ve havada ortak devriyeler düzenliyoruz” diye konuştu.Çin ile işbirliğinin hem ikili, hem de çoklu formatlarda devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in mart ayında Rusya Federasyonu'na yaptığı ziyarette iki ülke lideri, Rusya-Çin kapsamlı ortaklığının ve stratejik işbirliğinin ikili ilişkiler tarihinin en yüksek noktasına ulaştığını teyit etti. Liderlerimizin anlaşmalarını hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Li Şanfu’nun konferans kapsamında yaptığı konuşmada yaptığı uluslararası durum analizinin özel ilgi hak ettiğini dile getiren Şoygu, Çin'in geleneksel olarak Army Uluslararası Askeri Forumu'na aktif olarak katıldığını ve Çin'in ürünlerinin geleneksel olarak uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdığını vurguladı.Çin sanayii ürünlerinin geniş çapta tanıtıldığı bir önceki fuardan bu yana geçen sürede ‘büyük, ciddi bir adım atılmış olduğuna’ dikkat çeken Şoygu, “Bugün fuarda temsil edilen tüm şirketler, tüm ülkeler özel askeri harekat bölgesindeki gelişmeler dahil son olayların deneyimini dikkate alıyor” diye konuştu.Şoygu Çinli mevkidaşıyla bu yıl üçüncü kez bir araya geldi.
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070483802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22f011f53bef199ce46795498b4df883.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şoygu, sergey şoygu, çin, rusya
şoygu, sergey şoygu, çin, rusya

Şoygu: Rusya ve Çin stratejik ortaklar, iyi komşular ve sadık dostlardır

18:41 15.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını, üst düzey askeri temasları sürdürdüklerini, karada, denizde ve havada ortak tatbikatlar yürüttüklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.
Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını vurgulayan Şoygu, “Temaslarımızı üst düzeyde sürdürüyoruz, heyet değişimleri aktif olarak yürütüyor, tüm dünya kanalları tarafından gösterilen ortak tatbikatlar ve eğitimler, karada, denizde ve havada ortak devriyeler düzenliyoruz” diye konuştu.
Çin ile işbirliğinin hem ikili, hem de çoklu formatlarda devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in mart ayında Rusya Federasyonu'na yaptığı ziyarette iki ülke lideri, Rusya-Çin kapsamlı ortaklığının ve stratejik işbirliğinin ikili ilişkiler tarihinin en yüksek noktasına ulaştığını teyit etti. Liderlerimizin anlaşmalarını hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Li Şanfu’nun konferans kapsamında yaptığı konuşmada yaptığı uluslararası durum analizinin özel ilgi hak ettiğini dile getiren Şoygu, Çin'in geleneksel olarak Army Uluslararası Askeri Forumu'na aktif olarak katıldığını ve Çin'in ürünlerinin geleneksel olarak uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdığını vurguladı.
Çin sanayii ürünlerinin geniş çapta tanıtıldığı bir önceki fuardan bu yana geçen sürede ‘büyük, ciddi bir adım atılmış olduğuna’ dikkat çeken Şoygu, “Bugün fuarda temsil edilen tüm şirketler, tüm ülkeler özel askeri harekat bölgesindeki gelişmeler dahil son olayların deneyimini dikkate alıyor” diye konuştu.
Şoygu Çinli mevkidaşıyla bu yıl üçüncü kez bir araya geldi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала