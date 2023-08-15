https://sputniknews.com.tr/20230815/soygu-rusya-ve-cin-stratejik-ortaklar-iyi-komsular-ve-sadik-dostlardir-1074671399.html

Şoygu: Rusya ve Çin stratejik ortaklar, iyi komşular ve sadık dostlardır

Şoygu: Rusya ve Çin stratejik ortaklar, iyi komşular ve sadık dostlardır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını, üst düzey askeri temasları sürdürdüklerini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T18:41+0300

2023-08-15T18:41+0300

2023-08-15T18:41+0300

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.Rusya ve Çin'in stratejik ortaklar, iyi komşular ve gerçek dostlar olduklarını vurgulayan Şoygu, “Temaslarımızı üst düzeyde sürdürüyoruz, heyet değişimleri aktif olarak yürütüyor, tüm dünya kanalları tarafından gösterilen ortak tatbikatlar ve eğitimler, karada, denizde ve havada ortak devriyeler düzenliyoruz” diye konuştu.Çin ile işbirliğinin hem ikili, hem de çoklu formatlarda devam ettiğine dikkat çeken Şoygu, “Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in mart ayında Rusya Federasyonu'na yaptığı ziyarette iki ülke lideri, Rusya-Çin kapsamlı ortaklığının ve stratejik işbirliğinin ikili ilişkiler tarihinin en yüksek noktasına ulaştığını teyit etti. Liderlerimizin anlaşmalarını hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Li Şanfu’nun konferans kapsamında yaptığı konuşmada yaptığı uluslararası durum analizinin özel ilgi hak ettiğini dile getiren Şoygu, Çin'in geleneksel olarak Army Uluslararası Askeri Forumu'na aktif olarak katıldığını ve Çin'in ürünlerinin geleneksel olarak uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdığını vurguladı.Çin sanayii ürünlerinin geniş çapta tanıtıldığı bir önceki fuardan bu yana geçen sürede ‘büyük, ciddi bir adım atılmış olduğuna’ dikkat çeken Şoygu, “Bugün fuarda temsil edilen tüm şirketler, tüm ülkeler özel askeri harekat bölgesindeki gelişmeler dahil son olayların deneyimini dikkate alıyor” diye konuştu.Şoygu Çinli mevkidaşıyla bu yıl üçüncü kez bir araya geldi.

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