https://sputniknews.com.tr/20230815/soygu-ozel-askeri-harekat-kolektif-batinin-askeri-alandaki-hakimiyetine-son-verdi-1074659110.html

Şoygu: Özel askeri harekat kolektif Batı'nın askeri alandaki hakimiyetine son verdi

Şoygu: Özel askeri harekat kolektif Batı'nın askeri alandaki hakimiyetine son verdi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatın kolektif Batı'nın askeri alandaki hakimiyetine son verdiğini belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T12:40+0300

2023-08-15T12:40+0300

2023-08-15T12:53+0300

dünya

sergey şoygu

ukrayna

ukrayna krizi

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11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekatın kolektif Batı'nın askeri alandaki hakimiyetine son verdiğini, batılı ülkelerin kendi çıkarlarını dünyaya dayatma yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını söyledi.Şoygu, meydana gelen değişikliklerin devletlerin egemen kalkınması için doğal kaynakların kullanımı da dahil olmak üzere Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin dünya sistemindeki rolünü artırdığına dikkat çekti.Harekat zemininde Rusya’daki çeşitli askeri teçhizat üretimlerinin kat kat artırıldığını söyleyen Şoygu, “Kısa sürede füze ve topçu silahları, tank ve diğer zırhlı araçlar ile insansız hava araçlarının üretimi kat kat arttı” vurgusunu yaptı.Rus komutan, bugün Rusya'nın karşısında olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri değil, yakın zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki bazı devletlerin de katıldığı tüm kolektif Batı olduğunun altını çizdi.Orgeneral Şoygu, Batı destekli Ukraynalı neo-faşistlerin yenilgisinin, modern neo-sömürgeciliğe karşı koyma faktörü olacağını sözlerine ekledi.‘Avrupa'daki savunma politikası tamamen ABD'nin çıkarlarına tabidir’ABD’nin Kiev'i destekleme sloganı altında dünyanın farklı bölgelerindeki ortaklarının askeri cephaneliklerini temizlediğini ve karşılığında avantajlı Batı yapımı silah tedarikini vaat ettiğini kaydeden Şoygu, “Aslında, Amerikan askeri-sanayi sektörünün ürünleri için pazar temizliği yapılıyor. Ancak ortaklar, ABD'ye yeni silahlar için çok para ödemek ve güvenlik alanında egemenliklerinin sınırlandırılmasını kabul etmek zorunda kalacak. Savunma politikasının tamamen Washington'un çıkarlarına tabi olan Avrupa, bunun bir örneğidir” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230814/rus-savunma-bakani-soygu-belaruslu-mevkidasi-hreninle-isbirligini-gorustu-1074634898.html

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