https://sputniknews.com.tr/20230815/sile-otoyolunda-ayaklariyla-direksiyonu-tutan-surucu-ehliyetinden-oldu-1074660221.html

Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu

Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu

Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T13:20+0300

2023-08-15T13:20+0300

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otoyol

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Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230726/ehliyet-sinavinda-dugme-gorunumlu-kamera-ile-yakalandi-1074033231.html

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Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu 2023-08-15T13:20+0300 true PT0M40S

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