https://sputniknews.com.tr/20230815/sile-otoyolunda-ayaklariyla-direksiyonu-tutan-surucu-ehliyetinden-oldu-1074660221.html
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:20+0300
2023-08-15T13:20+0300
2023-08-15T14:57+0300
türkiye
türkiye
şile
ehliyet
sürücü
ceza
video
otoyol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074663511_0:467:1510:1316_1920x0_80_0_0_8a273f71696dc767b52b7005cca77d51.png
Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/ehliyet-sinavinda-dugme-gorunumlu-kamera-ile-yakalandi-1074033231.html
türkiye
şile
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074663511_0:325:1510:1458_1920x0_80_0_0_23998514984e95a16d4c23c2a957af65.png
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
2023-08-15T13:20+0300
true
PT0M40S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, şile, ehliyet, sürücü, ceza, video, otoyol
türkiye, şile, ehliyet, sürücü, ceza, video, otoyol
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
13:20 15.08.2023 (güncellendi: 14:57 15.08.2023) Abone ol
Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.