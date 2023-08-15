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https://sputniknews.com.tr/20230815/sile-otoyolunda-ayaklariyla-direksiyonu-tutan-surucu-ehliyetinden-oldu-1074660221.html
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T13:20+0300
2023-08-15T14:57+0300
türkiye
türkiye
şile
ehliyet
sürücü
ceza
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Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/ehliyet-sinavinda-dugme-gorunumlu-kamera-ile-yakalandi-1074033231.html
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Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu
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türkiye, şile, ehliyet, sürücü, ceza, video, otoyol
türkiye, şile, ehliyet, sürücü, ceza, video, otoyol

Şile Otoyolu'nda ayaklarıyla direksiyonu tutan sürücü ehliyetinden oldu

13:20 15.08.2023 (güncellendi: 14:57 15.08.2023)
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Şile Otoyolu'nda seyir halindeyken aracın direksiyonunu ayaklarıyla tutan sürücü hakkında bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Şile Otoyolu Şile istikametinde otomobilin direksiyonunu ayakları ile tutarak yol alan sürücüyü aynı araçta bulunan arkadaşı cep telefonuyla kaydetmişti.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde. 33 DMF 64 plakalı aracın sürücüsünün M.Ş.A. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.A.'ya 'Saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak', 'Sol şeridi sürekli ihlal etmek' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden toplam bin 823 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sürücünün trafikte tehlikeli davranışlarda bulunması nedeniyle 'Karayolları trafik kanunu' çerçevesinde gerekli sağlık şartlarını taşıdığına dair rapor alınana kadar sürücü belgesine el konuldu.
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