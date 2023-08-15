https://sputniknews.com.tr/20230815/rusya-ordusu-kiev-rejiminin-ana-savunma-sanayii-isletmelerini-vurdu-1074666687.html
Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu
Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen atışlarda Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerinin vurulduğunu belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T16:31+0300
2023-08-15T16:31+0300
2023-08-15T16:31+0300
ukrayna krizi
rusya
kiev
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056265278_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_6f81e3ad49cbe947a0745a3cd7138fc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve deniz bazlı silahlarla yoğun ateş açıldı" açıklamasında bulundu.Atışların amacına ulaştığını bildiren bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiğini ve Ukrayna'nın savunma sanayiine önemli bir vurulduğunu vurguladı.Zaporojye, Kupyansk, Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere devam edildiğini aktaran bakanlık, son 24 saatte toplamda yaklaşık 850 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün altını çizdi.
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056265278_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1982dc8ccace7f5f213116690d0caa32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kiev, ukrayna krizi
rusya, kiev, ukrayna krizi
Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen atışlarda Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerinin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve deniz bazlı silahlarla yoğun ateş açıldı" açıklamasında bulundu.
Atışların amacına ulaştığını bildiren bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiğini ve Ukrayna'nın savunma sanayiine önemli bir vurulduğunu vurguladı.
Zaporojye, Kupyansk, Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere devam edildiğini aktaran bakanlık, son 24 saatte toplamda yaklaşık 850 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün altını çizdi.