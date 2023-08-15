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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/rusya-ordusu-kiev-rejiminin-ana-savunma-sanayii-isletmelerini-vurdu-1074666687.html
Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu
Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen atışlarda Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerinin vurulduğunu belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T16:31+0300
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ukrayna krizi
rusya
kiev
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve deniz bazlı silahlarla yoğun ateş açıldı" açıklamasında bulundu.Atışların amacına ulaştığını bildiren bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiğini ve Ukrayna'nın savunma sanayiine önemli bir vurulduğunu vurguladı.Zaporojye, Kupyansk, Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere devam edildiğini aktaran bakanlık, son 24 saatte toplamda yaklaşık 850 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün altını çizdi.
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rusya, kiev, ukrayna krizi
rusya, kiev, ukrayna krizi

Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu

16:31 15.08.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen atışlarda Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerinin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve deniz bazlı silahlarla yoğun ateş açıldı" açıklamasında bulundu.

Atışların amacına ulaştığını bildiren bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiğini ve Ukrayna'nın savunma sanayiine önemli bir vurulduğunu vurguladı.
Zaporojye, Kupyansk, Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere devam edildiğini aktaran bakanlık, son 24 saatte toplamda yaklaşık 850 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün altını çizdi.
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