https://sputniknews.com.tr/20230815/rusya-ordusu-kiev-rejiminin-ana-savunma-sanayii-isletmelerini-vurdu-1074666687.html

Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu

Rusya ordusu, Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen atışlarda Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerinin vurulduğunu belirtti. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T16:31+0300

2023-08-15T16:31+0300

2023-08-15T16:31+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Kiev rejiminin ana savunma sanayii işletmelerine yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve deniz bazlı silahlarla yoğun ateş açıldı" açıklamasında bulundu.Atışların amacına ulaştığını bildiren bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiğini ve Ukrayna'nın savunma sanayiine önemli bir vurulduğunu vurguladı.Zaporojye, Kupyansk, Donetsk, Krasnıy Liman ve Güney Donetsk yönlerinde özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlere devam edildiğini aktaran bakanlık, son 24 saatte toplamda yaklaşık 850 Ukrayna askerinin öldürüldüğünün altını çizdi.

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