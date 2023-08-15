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Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı
Rublenin dolar ve euro karşısında değer kaybı yaşaması sonrası acil toplantı yapan Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 12'ye çıkarma... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Merkez Bankası politika faizini artırdı

10:58 15.08.2023
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Ayrıntılar geliyor
Rublenin dolar ve euro karşısında değer kaybı yaşaması sonrası acil toplantı yapan Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 12'ye çıkarma kararı aldı.
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