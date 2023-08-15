Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230815/putin-nato-abd-ingiltere-ve-avustralyanin-uclu-savunma-ittifakiyla-tamamen-entegre-olmak-istiyor-1074658802.html
Putin: NATO; ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla tamamen entegre olmak istiyor
Putin: NATO; ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla tamamen entegre olmak istiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin NATO güçlerini ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla (AUKUS) tamamen entegre etmeyi... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T12:18+0300
2023-08-15T12:18+0300
dünya
vladimir putin
rusya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_7100c49fb782d87e8eb01df8f97d646d.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında katılımcılara video konferans yöntemiyle hitap etti.ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde oluşan uluslararası işbirliği sistemini kendi çıkarına olacak şekilde yeniden formatlandırmayı amaçladığını belirten Putin, "Sözde Hint-pasifik stratejilerinin teşvik edilmesi, fiiliyatta Washington'un kontrolü altında bulunan askeri ve siyasi birlikler kurma amacı taşıyor. Meseleyi NATO güçlerinin AUKUS bloğunun yapılarıyla tam teşekküllü entegrasyonuna kadar götüreceklerini dışlamıyoruz" dedi.Çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin tutarlı bir şekilde sürdüğünü gördüklerini kaydeden Putin, ülkelerin büyük bölümünün egemenlik ve ulusal çıkarlarını, gelenek, kültür ve yaşam tarzlarını devam ettirmeye hazır olduğunun altını çizdi.Rusya lideri, "Tüm bunlar, milyonlarca insanın yaşam kalitesini ve refahını iyileştirmek için sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların adil ve en önemlisi gerçekten çözümü için istikrarlı ve ilerici küresel kalkınma açısından önemli bir temel teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.'Bunu yapanların amacı açık'Bununla beraber dünyanın farklı bölgelerinde eski çatışma noktalarının yeniden körüklendiğini ve yeni çatışmaların prpvoke edildiğini belirten Putin, "Bunu yapanların amacı açık: insanların trajedilerinden yararlanmaya devam etmek, insanları zor duruma düşürmek, neo-sömürgeci sistem içinde devletleri tebaa gibi itaat etmeye zorlamak ve kaynaklarını acımasızca sömürmektir" diye konuştu.ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin Libya'nın parçalanmasına yol açtığını anımsatarak Batı'nın izlediği yangına körükle gitme politikasının nelere yol açtığının Ukrayna örneğinde de çok iyi görüldüğünü söyleyen Rusya lideri, "Neo-Nazi rejimine milyarlarca dolar pompalayarak, teçhizat, silah, mühimmat sağlayarak, askeri danışmanlarını ve paralı askerlerini göndererek çatışmayı daha da alevlendirmek, diğer devletleri de çatışmaya çekmek için her şey yapılıyor" diye vurguladı."Tekrar ediyorum, bugün küresel ve bölgesel düzeyde çatışmaları azaltmanın, meydan okumaları ve riskleri etkisiz hale getirmenin, ülkeler arasındaki güveni pekiştirmenin ve kalkınmaları için geniş fırsatlar yaratmanın yalnızca uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesiyle mümkün olduğu aşikardır" diye devam eden Putin, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini önceleyen, ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine, yapıcı işbirliğine ve güvene dayalı çok kutuplu bir dünya düzeninin güçlü destekçileri olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/putin-bagimsiz-kalkinma-yolunu-secen-tum-ulkelerle-askeri-teknik-isbirligini-derinlestirmeye-acigiz-1074631649.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/05/1074404687_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_515af3eba2329a03f521d536af32cbc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya, nato
vladimir putin, rusya, nato

Putin: NATO; ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla tamamen entegre olmak istiyor

12:18 15.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Александр Казаков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin NATO güçlerini ABD, İngiltere ve Avustralya'nın üçlü savunma ittifakıyla (AUKUS) tamamen entegre etmeyi planladığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılışında katılımcılara video konferans yöntemiyle hitap etti.
ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde oluşan uluslararası işbirliği sistemini kendi çıkarına olacak şekilde yeniden formatlandırmayı amaçladığını belirten Putin, "Sözde Hint-pasifik stratejilerinin teşvik edilmesi, fiiliyatta Washington'un kontrolü altında bulunan askeri ve siyasi birlikler kurma amacı taşıyor. Meseleyi NATO güçlerinin AUKUS bloğunun yapılarıyla tam teşekküllü entegrasyonuna kadar götüreceklerini dışlamıyoruz" dedi.
Çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecinin tutarlı bir şekilde sürdüğünü gördüklerini kaydeden Putin, ülkelerin büyük bölümünün egemenlik ve ulusal çıkarlarını, gelenek, kültür ve yaşam tarzlarını devam ettirmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Rusya lideri, "Tüm bunlar, milyonlarca insanın yaşam kalitesini ve refahını iyileştirmek için sosyal, ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların adil ve en önemlisi gerçekten çözümü için istikrarlı ve ilerici küresel kalkınma açısından önemli bir temel teşkil edebilir" ifadelerini kullandı.

'Bunu yapanların amacı açık'

Bununla beraber dünyanın farklı bölgelerinde eski çatışma noktalarının yeniden körüklendiğini ve yeni çatışmaların prpvoke edildiğini belirten Putin, "Bunu yapanların amacı açık: insanların trajedilerinden yararlanmaya devam etmek, insanları zor duruma düşürmek, neo-sömürgeci sistem içinde devletleri tebaa gibi itaat etmeye zorlamak ve kaynaklarını acımasızca sömürmektir" diye konuştu.
ABD ve müttefiklerinin eylemlerinin Libya'nın parçalanmasına yol açtığını anımsatarak Batı'nın izlediği yangına körükle gitme politikasının nelere yol açtığının Ukrayna örneğinde de çok iyi görüldüğünü söyleyen Rusya lideri, "Neo-Nazi rejimine milyarlarca dolar pompalayarak, teçhizat, silah, mühimmat sağlayarak, askeri danışmanlarını ve paralı askerlerini göndererek çatışmayı daha da alevlendirmek, diğer devletleri de çatışmaya çekmek için her şey yapılıyor" diye vurguladı.
"Tekrar ediyorum, bugün küresel ve bölgesel düzeyde çatışmaları azaltmanın, meydan okumaları ve riskleri etkisiz hale getirmenin, ülkeler arasındaki güveni pekiştirmenin ve kalkınmaları için geniş fırsatlar yaratmanın yalnızca uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesiyle mümkün olduğu aşikardır" diye devam eden Putin, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini önceleyen, ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine, yapıcı işbirliğine ve güvene dayalı çok kutuplu bir dünya düzeninin güçlü destekçileri olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
SAVUNMA
Putin: Bağımsız kalkınma yolunu seçen tüm ülkelerle askeri-teknik işbirliğini derinleştirmeye açığız
Dün, 14:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала