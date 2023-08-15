Prag'da bir parka Atatürk heykeli konulması talebi: 'Henüz süreç bitmedi'

"Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz ve anıtımız bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu ile savaşan Avusturya-Macaristan ordusuna yardım amacıyla Ağustos 1916'da Çanakkale’den gönderilen 15'inci Kolordu'ya mensup; Galiçya cephesinde yaralanarak veya hastalanarak şehit olan yaklaşık 5 bin askerimizden 508'i Pardubice kentindeki şehitlikte, 387'si Hodonin kentindeki şehitlikte ve 295'i de Vallaske Mezirici kentindeki şehitlikte yatıyor.

Çekler ile ilişkilerimiz Osmanlı döneminde de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için birlikte kan dökecek kadar güçlüydü. Bu şehitliklerimizde her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü'nde anma törenleri yapıyoruz. Üç şehitliğin yıllık bakımları da Büyükelçiliğimiz tarafından yaptırılmaktadır."