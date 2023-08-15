https://sputniknews.com.tr/20230815/orman-yanginlari-her-yil-belcika-buyuklugunde-alani-yok-ediyor-1074656249.html

Orman yangınları her yıl Belçika büyüklüğünde alanı yok ediyor

Orman yangınları her yıl Belçika büyüklüğünde alanı yok ediyor

Global Forest Watch ve World Resources Institute tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T12:08+0300

2023-08-15T12:08+0300

2023-08-15T12:12+0300

orman yangını

küresel ısınma

brezilya

gana

türkiye

yangın

amazon

küresel orman izleme (gfw)

endonezya

aşırı sıcaklar

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Orman yangınları her yıl giderek artıyor ve bugün, 20 yıl öncesine göre neredeyse iki kat daha fazla ağaç örtüsü yok oldu.Sahip olduğu alana göre en fazla ormansızlaşma yaşayan ülkeler hangileri?Brezilya'da yaşanan orman kaybı oranı 2021'den 2022'ye yüzde 15 arttı ve orman kaybının büyük çoğunluğu Amazon'da gerçekleşti.Brezilya Amazon'unda çoğunlukla ormansızlaşmadan kaynaklanan kayıplar, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Brezilya, 2022'de küresel ormanlık alanda toplamın yüzde 43'ünü oluşturuyordu.1.8 milyon hektarlık orman kaybı, Brezilya'nın yıllık fosil yakıt emisyonlarının 2.5 katına neden oldu.En fazla ormanlık alan kaybı yaşayan ülkeler listesini sırasıyla Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Endonezya, Peru, Kolombiya, Laos, Kamerun, Papua Yeni Gine, Malezya ve diğer ülkeler oluşturuyor.Ormansızlaşma en çok hangi ülkelerde artıyor?Küresel orman araştırma verileri, en çok orman kaybı artışı yaşayan ilk 10 ülkenin başında Gana'nın yer aldığını açıkladı.Gana, 2022'de 18 bin hektar kaybetti. 2022'de tropikal ülkeler arasında en yüksek kayıp oranını yaşadı.Gana'da yaşanan ormanlık alan kaybı kakao üretim alanını da kapsadı.Dünyada kakao ihracatı konusunda önde gelen ülkelerden birisi olan Gana'nın Avrupa Birliği'ne olan kakao ihracatı sekteye uğradı.En çok orman kaybı artışı yaşayan ülkeler listesini Gana'nın ardından sırasıyla Bolivya, Angola, Kamerun, Kolombiya, Laos, Arjantin, Filipinler, Ekvador, Liberya takip etti. Dünya çapında en çok ormansızlaşma kaybını azaltan ülkeler hangileri?Dünya genelinde en fazla orman kaybı azalışı yaşayan ilk 10 ülke sıralamasında ise Endonezya birinci sırada yer aldı.Hükümet tarafından alınan ve uygulanan eylemler, nispeten sulak alanlar, hükümetin ve özel sektörün bulut tohumlama teşvikleri Endonezya'da orman yangınlarının çoğalmadan söndürülmesine yardımcı oldu.Endonezya'yı sırasıyla, Kosta Rika, Çin, Malezya, Fildişi Sahili, Vietnam, Gabon, Madagaskar, Nikaragua, Ekvator Ginesi takip etti.Ayrıca dünya, 1990 yılından bu yana 178 milyon hektar orman kaybetti.World Resources Institute, 2022'de ormansızlaşma verileri dışında ''orman yangını nasıl başlar, nasıl söndürülür, iklim kriziyle bağlantısı ne'' sorularına da yanıt verdi.İklim değişikliği, artan orman yangınlarında önemli bir itici güç.Bugün yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları, 150 yıl öncesine göre 5 kat daha fazla ve dünya ısınmaya devam ettikçe daha da sıklaşması bekleniyor.Aşırı yüksek sıcaklıklar araziyi kurutuyor ve daha büyük orman yangınları yaratılmasına sebep oluyor.Bu durum orman yangınlarından kaynaklı yüksek emisyonlara yol açarak iklim değişikliğini daha da şiddetlendiriyor.Türkiye'de 2022 ve 2021’de ne kadar ormanlık alan yandı?Türkiye'de yaşanan orman yangınları gündemin en önemli konularından birisi. 2022’de 2 bin 43 orman yangınında 12 bin 384 hektarlık alan yok oldu.Türkiye’de son 10 yıldaki orman kaybının yüzde 61.5’i 2021’de gerçekleşti.2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2 bin 793 orman yangını dünya basınında genişçe yer almıştı. O yıl, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.Son 5 yılda yaşanan orman yangınları verilerine göre, orman yangınlarının Türkiye'de her yıl önceki yıllara göre büyük artış gösterdiği, binlerce hektar orman alanın ve yerleşim yerinin küle dönmesinin yanı sıra yüzlerce canlının hayatını kaybetmesine neden olduğu göze çarpıyor.

brezilya

gana

amazon

endonezya

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