Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230815/orman-yanginlari-her-yil-belcika-buyuklugunde-alani-yok-ediyor-1074656249.html
Orman yangınları her yıl Belçika büyüklüğünde alanı yok ediyor
Orman yangınları her yıl Belçika büyüklüğünde alanı yok ediyor
Global Forest Watch ve World Resources Institute tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T12:08+0300
2023-08-15T12:12+0300
orman yangını
küresel ısınma
brezilya
gana
türkiye
yangın
amazon
küresel orman izleme (gfw)
endonezya
aşırı sıcaklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074656465_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e2688e5d89dbf414ff25192d2ed3555a.png
Orman yangınları her yıl giderek artıyor ve bugün, 20 yıl öncesine göre neredeyse iki kat daha fazla ağaç örtüsü yok oldu.Sahip olduğu alana göre en fazla ormansızlaşma yaşayan ülkeler hangileri?Brezilya'da yaşanan orman kaybı oranı 2021'den 2022'ye yüzde 15 arttı ve orman kaybının büyük çoğunluğu Amazon'da gerçekleşti.Brezilya Amazon'unda çoğunlukla ormansızlaşmadan kaynaklanan kayıplar, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Brezilya, 2022'de küresel ormanlık alanda toplamın yüzde 43'ünü oluşturuyordu.1.8 milyon hektarlık orman kaybı, Brezilya'nın yıllık fosil yakıt emisyonlarının 2.5 katına neden oldu.En fazla ormanlık alan kaybı yaşayan ülkeler listesini sırasıyla Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Endonezya, Peru, Kolombiya, Laos, Kamerun, Papua Yeni Gine, Malezya ve diğer ülkeler oluşturuyor.Ormansızlaşma en çok hangi ülkelerde artıyor?Küresel orman araştırma verileri, en çok orman kaybı artışı yaşayan ilk 10 ülkenin başında Gana'nın yer aldığını açıkladı.Gana, 2022'de 18 bin hektar kaybetti. 2022'de tropikal ülkeler arasında en yüksek kayıp oranını yaşadı.Gana'da yaşanan ormanlık alan kaybı kakao üretim alanını da kapsadı.Dünyada kakao ihracatı konusunda önde gelen ülkelerden birisi olan Gana'nın Avrupa Birliği'ne olan kakao ihracatı sekteye uğradı.En çok orman kaybı artışı yaşayan ülkeler listesini Gana'nın ardından sırasıyla Bolivya, Angola, Kamerun, Kolombiya, Laos, Arjantin, Filipinler, Ekvador, Liberya takip etti. Dünya çapında en çok ormansızlaşma kaybını azaltan ülkeler hangileri?Dünya genelinde en fazla orman kaybı azalışı yaşayan ilk 10 ülke sıralamasında ise Endonezya birinci sırada yer aldı.Hükümet tarafından alınan ve uygulanan eylemler, nispeten sulak alanlar, hükümetin ve özel sektörün bulut tohumlama teşvikleri Endonezya'da orman yangınlarının çoğalmadan söndürülmesine yardımcı oldu.Endonezya'yı sırasıyla, Kosta Rika, Çin, Malezya, Fildişi Sahili, Vietnam, Gabon, Madagaskar, Nikaragua, Ekvator Ginesi takip etti.Ayrıca dünya, 1990 yılından bu yana 178 milyon hektar orman kaybetti.World Resources Institute, 2022'de ormansızlaşma verileri dışında ''orman yangını nasıl başlar, nasıl söndürülür, iklim kriziyle bağlantısı ne'' sorularına da yanıt verdi.İklim değişikliği, artan orman yangınlarında önemli bir itici güç.Bugün yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları, 150 yıl öncesine göre 5 kat daha fazla ve dünya ısınmaya devam ettikçe daha da sıklaşması bekleniyor.Aşırı yüksek sıcaklıklar araziyi kurutuyor ve daha büyük orman yangınları yaratılmasına sebep oluyor.Bu durum orman yangınlarından kaynaklı yüksek emisyonlara yol açarak iklim değişikliğini daha da şiddetlendiriyor.Türkiye'de 2022 ve 2021’de ne kadar ormanlık alan yandı?Türkiye'de yaşanan orman yangınları gündemin en önemli konularından birisi. 2022’de 2 bin 43 orman yangınında 12 bin 384 hektarlık alan yok oldu.Türkiye’de son 10 yıldaki orman kaybının yüzde 61.5’i 2021’de gerçekleşti.2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2 bin 793 orman yangını dünya basınında genişçe yer almıştı. O yıl, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.Son 5 yılda yaşanan orman yangınları verilerine göre, orman yangınlarının Türkiye'de her yıl önceki yıllara göre büyük artış gösterdiği, binlerce hektar orman alanın ve yerleşim yerinin küle dönmesinin yanı sıra yüzlerce canlının hayatını kaybetmesine neden olduğu göze çarpıyor.
brezilya
gana
amazon
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074656465_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_aa1d07375893b5e5b9c8d5ff4e970e74.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye'de 2022 ve 2021’de ne kadar ormanlık alan yandı, dünya çapında en çok ormansızlaşma kaybını azaltan ülkeler hangileri, ormansızlaşma en çok hangi ülkelerde artıyor, sahip olduğu alana göre en fazla ormansızlaşma yaşayan ülkeler hangileri, türkiye'de orman yangını, orman yangınları, 2022'de orman yangını, 2021 orman yangını, ormansızlaşma, ormansızlaşma yaşayan ülkeler, ormansızlaşma nedir, ormansızlaşma sonuçları
türkiye'de 2022 ve 2021’de ne kadar ormanlık alan yandı, dünya çapında en çok ormansızlaşma kaybını azaltan ülkeler hangileri, ormansızlaşma en çok hangi ülkelerde artıyor, sahip olduğu alana göre en fazla ormansızlaşma yaşayan ülkeler hangileri, türkiye'de orman yangını, orman yangınları, 2022'de orman yangını, 2021 orman yangını, ormansızlaşma, ormansızlaşma yaşayan ülkeler, ormansızlaşma nedir, ormansızlaşma sonuçları

Orman yangınları her yıl Belçika büyüklüğünde alanı yok ediyor

12:08 15.08.2023 (güncellendi: 12:12 15.08.2023)
© Fotoğraforman yangını
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Kerimcan Malaz
Tüm yazılar
Özel
Global Forest Watch ve World Resources Institute tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılında her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yok oldu. Ayrıca, kesilerek ya da yanarak yok olan ormanlık alan sayısı 4 milyon hektarı buldu.
© Sputnik / Kerimcan Malaz2022'de en fazla orman kaybı yaşayan ülkeler
2022'de en fazla orman kaybı yaşayan ülkeler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
2022'de en fazla orman kaybı yaşayan ülkeler
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Orman yangınları her yıl giderek artıyor ve bugün, 20 yıl öncesine göre neredeyse iki kat daha fazla ağaç örtüsü yok oldu.

Sahip olduğu alana göre en fazla ormansızlaşma yaşayan ülkeler hangileri?

Brezilya'da yaşanan orman kaybı oranı 2021'den 2022'ye yüzde 15 arttı ve orman kaybının büyük çoğunluğu Amazon'da gerçekleşti.

Brezilya Amazon'unda çoğunlukla ormansızlaşmadan kaynaklanan kayıplar, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Brezilya, 2022'de küresel ormanlık alanda toplamın yüzde 43'ünü oluşturuyordu.

1.8 milyon hektarlık orman kaybı, Brezilya'nın yıllık fosil yakıt emisyonlarının 2.5 katına neden oldu.

En fazla ormanlık alan kaybı yaşayan ülkeler listesini sırasıyla Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Endonezya, Peru, Kolombiya, Laos, Kamerun, Papua Yeni Gine, Malezya ve diğer ülkeler oluşturuyor.

Ormansızlaşma en çok hangi ülkelerde artıyor?

Küresel orman araştırma verileri, en çok orman kaybı artışı yaşayan ilk 10 ülkenin başında Gana'nın yer aldığını açıkladı.

Gana, 2022'de 18 bin hektar kaybetti. 2022'de tropikal ülkeler arasında en yüksek kayıp oranını yaşadı.

Gana'da yaşanan ormanlık alan kaybı kakao üretim alanını da kapsadı.

Dünyada kakao ihracatı konusunda önde gelen ülkelerden birisi olan Gana'nın Avrupa Birliği'ne olan kakao ihracatı sekteye uğradı.

En çok orman kaybı artışı yaşayan ülkeler listesini Gana'nın ardından sırasıyla Bolivya, Angola, Kamerun, Kolombiya, Laos, Arjantin, Filipinler, Ekvador, Liberya takip etti.

Dünya çapında en çok ormansızlaşma kaybını azaltan ülkeler hangileri?

Dünya genelinde en fazla orman kaybı azalışı yaşayan ilk 10 ülke sıralamasında ise Endonezya birinci sırada yer aldı.

Hükümet tarafından alınan ve uygulanan eylemler, nispeten sulak alanlar, hükümetin ve özel sektörün bulut tohumlama teşvikleri Endonezya'da orman yangınlarının çoğalmadan söndürülmesine yardımcı oldu.

Endonezya'yı sırasıyla, Kosta Rika, Çin, Malezya, Fildişi Sahili, Vietnam, Gabon, Madagaskar, Nikaragua, Ekvator Ginesi takip etti.

Ayrıca dünya, 1990 yılından bu yana 178 milyon hektar orman kaybetti.

World Resources Institute, 2022'de ormansızlaşma verileri dışında ''orman yangını nasıl başlar, nasıl söndürülür, iklim kriziyle bağlantısı ne'' sorularına da yanıt verdi.

İklim değişikliği, artan orman yangınlarında önemli bir itici güç.

Bugün yaşanan aşırı sıcak hava dalgaları, 150 yıl öncesine göre 5 kat daha fazla ve dünya ısınmaya devam ettikçe daha da sıklaşması bekleniyor.

Aşırı yüksek sıcaklıklar araziyi kurutuyor ve daha büyük orman yangınları yaratılmasına sebep oluyor.

Bu durum orman yangınlarından kaynaklı yüksek emisyonlara yol açarak iklim değişikliğini daha da şiddetlendiriyor.

Türkiye'de 2022 ve 2021’de ne kadar ormanlık alan yandı?

Türkiye'de yaşanan orman yangınları gündemin en önemli konularından birisi. 2022’de 2 bin 43 orman yangınında 12 bin 384 hektarlık alan yok oldu.

Türkiye’de son 10 yıldaki orman kaybının yüzde 61.5’i 2021’de gerçekleşti.

2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2 bin 793 orman yangını dünya basınında genişçe yer almıştı.

O yıl, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Son 5 yılda yaşanan orman yangınları verilerine göre, orman yangınlarının Türkiye'de her yıl önceki yıllara göre büyük artış gösterdiği, binlerce hektar orman alanın ve yerleşim yerinin küle dönmesinin yanı sıra yüzlerce canlının hayatını kaybetmesine neden olduğu göze çarpıyor.
© Sputnik / Kerimcan MalazEn çok orman kaybı artışı ve azalışı yaşayan 10 ülke
En çok orman kaybı artışı ve azalışı yaşayan 10 ülke - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
En çok orman kaybı artışı ve azalışı yaşayan 10 ülke
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала