https://sputniknews.com.tr/20230815/moskovada-ukraynada-ele-gecirilen-nato-techizati-sergilendi-1074667399.html

Moskova’da, Ukrayna’da ele geçirilen NATO teçhizatı sergilendi

Moskova’da, Ukrayna’da ele geçirilen NATO teçhizatı sergilendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen NATO yapımı teçhizatın Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda sergilendiğini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T17:00+0300

2023-08-15T17:00+0300

2023-08-15T17:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

askeri teçhizat

teçhizat

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074667473_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_db12f931a3151dfd3b83425148bf1399.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında, Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda, Batı ülkelerinin tedarik ettiği dahil Ukrayna ordusunun hizmetinde olan ve ele geçirilen silah ve askeri teçhizatın sergisi açıldı. Sergi, organize gruplar halinde heyetler ve forum katılımcıları için açık” ifadesi kullanıldı.Sergide, ABD ve diğer NATO ülkelerinde üretilen teçhizata özel önem verildi. Sergilenen teçhizat arasında Avustralya yapımı Bushmaster zırhlı otomobil, ABD yapımı M-113 zırhlı savaş aracı, İsveç yapımı CV90-40 zırhlı savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RCR tekerlekli tank yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, sergide çok sayıda İngiliz aracın bulunduğunu kaydetti. Konuklara özellikle Husky ve Mastiff zırhlı otomobiller ve AT-105 Saxon zırhlı savaş aracı gösterilecek. Her aracın yanında nasıl ele geçirildiği anlatan tabelalar da var.Sergide toplamda, büyük kısmı Ukrayna yapımı en az 870 silah ve teçhizat bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, askeri teçhizat, teçhizat, batı