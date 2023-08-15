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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/moskovada-ukraynada-ele-gecirilen-nato-techizati-sergilendi-1074667399.html
Moskova’da, Ukrayna’da ele geçirilen NATO teçhizatı sergilendi
Moskova’da, Ukrayna’da ele geçirilen NATO teçhizatı sergilendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen NATO yapımı teçhizatın Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda sergilendiğini... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T17:00+0300
2023-08-15T17:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
askeri teçhizat
teçhizat
batı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında, Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda, Batı ülkelerinin tedarik ettiği dahil Ukrayna ordusunun hizmetinde olan ve ele geçirilen silah ve askeri teçhizatın sergisi açıldı. Sergi, organize gruplar halinde heyetler ve forum katılımcıları için açık” ifadesi kullanıldı.Sergide, ABD ve diğer NATO ülkelerinde üretilen teçhizata özel önem verildi. Sergilenen teçhizat arasında Avustralya yapımı Bushmaster zırhlı otomobil, ABD yapımı M-113 zırhlı savaş aracı, İsveç yapımı CV90-40 zırhlı savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RCR tekerlekli tank yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, sergide çok sayıda İngiliz aracın bulunduğunu kaydetti. Konuklara özellikle Husky ve Mastiff zırhlı otomobiller ve AT-105 Saxon zırhlı savaş aracı gösterilecek. Her aracın yanında nasıl ele geçirildiği anlatan tabelalar da var.Sergide toplamda, büyük kısmı Ukrayna yapımı en az 870 silah ve teçhizat bulunuyor.
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ukrayna krizi, askeri teçhizat, teçhizat, batı
ukrayna krizi, askeri teçhizat, teçhizat, batı

Moskova’da, Ukrayna’da ele geçirilen NATO teçhizatı sergilendi

17:00 15.08.2023
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov / Multimedya arşivine gidinMoskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı
Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Artur Shaikhutdinov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat sırasında ele geçirilen NATO yapımı teçhizatın Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda sergilendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Army-2023 Uluslararası Askeri Teknik Forumu kapsamında, Moskova Bölgesi’ndeki Patriot Parkı’nda, Batı ülkelerinin tedarik ettiği dahil Ukrayna ordusunun hizmetinde olan ve ele geçirilen silah ve askeri teçhizatın sergisi açıldı. Sergi, organize gruplar halinde heyetler ve forum katılımcıları için açık” ifadesi kullanıldı.
Sergide, ABD ve diğer NATO ülkelerinde üretilen teçhizata özel önem verildi. Sergilenen teçhizat arasında Avustralya yapımı Bushmaster zırhlı otomobil, ABD yapımı M-113 zırhlı savaş aracı, İsveç yapımı CV90-40 zırhlı savaş aracı ve Fransa yapımı AMX-10RCR tekerlekli tank yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, sergide çok sayıda İngiliz aracın bulunduğunu kaydetti. Konuklara özellikle Husky ve Mastiff zırhlı otomobiller ve AT-105 Saxon zırhlı savaş aracı gösterilecek. Her aracın yanında nasıl ele geçirildiği anlatan tabelalar da var.
Sergide toplamda, büyük kısmı Ukrayna yapımı en az 870 silah ve teçhizat bulunuyor.
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