https://sputniknews.com.tr/20230815/memur-sen-kamu-isverenin-zam-teklifini-revize-etmesini-istedi-1074673394.html

Memur-Sen, kamu işverenin zam teklifini revize etmesini istedi

Memur-Sen, kamu işverenin zam teklifini revize etmesini istedi

Memur-Sen, kamu işverenin 7. Dönem Toplu Sözleşme zam teklifine ilişkin "Enflasyon farkını dikkate alan kamu işvereni, 2024 yılı için yüzde 33 ve 2025 yılı... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T20:44+0300

2023-08-15T20:44+0300

2023-08-15T20:44+0300

ekonomi

memur-sen

enflasyon

maaş

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Memur-Sen, kamu işvereninin, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde dün sunduğu teklifi revize etmesini istedi.Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, kamu işvereninin teklifini revize etmesinin gerekçelerine yer verildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58, 2024 yılı için ise yüzde 33 olarak revize ettiği hatırlatılan açıklamada, kamu işvereni tarafından Ocak 2024'te kamu görevlilerine "yüzde 25 enflasyon farkı verileceği"nin tespit ve ifade edildiği bildirildi.Kamu işvereninin enflasyon farkı tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifinin piyasa gerçeklerinden uzak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:'Enflasyon farkı, kamu işvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağıdır'Ağustos-aralık dönemini kapsayan 5 ayda oluşması beklenen enflasyon rakamlarının tahmin olduğunun unutulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, enflasyon farkının, kamu işvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu belirtildi.Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payının, kamu işvereninin de gündeminde olması gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kamu işvereni için bugün itibarıyla 7 günlük süreç olduğu anımsatılan açıklamada, bu sürenin, müzakerelerin devam etmesi, hizmet kollarının karara bağlanması ve zam teklifinin güncellenmesi için yeterli olduğu bildirildi.Kamu işvereni, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etmişti.

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memur-sen, enflasyon, maaş