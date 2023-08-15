https://sputniknews.com.tr/20230815/meksikada-buzdolaplarinin-icine-saklanmis-34-ceset-bulundu--1074647462.html

Meksika’da buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu

Meksika’da buzdolaplarının içine saklanmış 34 ceset bulundu

Meksika’nın Veracruz eyaletinde güvenlik güçleri, 34 kişiye ait cesetleri buzdolaplarında gizlenmiş halde buldu. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T01:23+0300

2023-08-15T01:23+0300

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meksika

dünya

ceset

buzdolabı

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Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Poza Rica şehrinde emniyet güçleri, ordu ve savcılık personelinin ortak katılımıyla düzenlenen operasyonda 5 evde yapılan aramada buzdolaplarında saklanmış halde 34 kişiye ait ceset bulundu. Yetkililer, cesetlerin parçalanıp poşetlendiğini belirterek, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonun polise ateş açan silahlı bir grubun yakalanması amacıyla başlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sığındıkları evde yapılan aramada 14 cesedin bulunması üzerine operasyonun genişletildiği aktarıldı. Savcılık, operasyonda ayrıca suçlulara ait 1 araç, çeşitli silahlar ve bir miktar uyuşturucuya da el konulduğunu belirtti.

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