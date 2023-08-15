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https://sputniknews.com.tr/20230815/kuzey-kore-rusya-ile-savunma-isbirligini-daha-da-gelistirme-niyetinde-1074672735.html
Kuzey Kore, Rusya ile savunma işbirliğini daha da geliştirme niyetinde
Kuzey Kore, Rusya ile savunma işbirliğini daha da geliştirme niyetinde
Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinde Moskova ile Pyongyang arasında savunma... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T19:52+0300
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dünya
kuzey kore
rusya
kang sun-nam
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Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarına yönelik konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde Moskova ile Pyongyang arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliğini daha da geliştirme niyetini vurguladığını ifade etti.Kang, “O (Kim Jong-un), iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanlarında stratejik ve taktik işbirliğini, etkileşimi daha da geliştirme gereğine vurgu yaptı” ifadelerini kullandı.
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kuzey kore, rusya, kang sun-nam

Kuzey Kore, Rusya ile savunma işbirliğini daha da geliştirme niyetinde

19:52 15.08.2023
© İHA / BURAK ERSOYKim Jong-un- Sergey Şoygu
Kim Jong-un- Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İHA / BURAK ERSOY
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Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang Sun-nam, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinde Moskova ile Pyongyang arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliğini daha da geliştirme niyetini vurguladığını belirtti.
Kuzey Kore Savunma Bakanı Kang, 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarına yönelik konuşmasında Kuzey Kore lideri Kim’in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde Moskova ile Pyongyang arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliğini daha da geliştirme niyetini vurguladığını ifade etti.
Kang, “O (Kim Jong-un), iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanlarında stratejik ve taktik işbirliğini, etkileşimi daha da geliştirme gereğine vurgu yaptı” ifadelerini kullandı.
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