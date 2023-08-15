https://sputniknews.com.tr/20230815/kira-anlasmazliklarinda-yeni-donem-1-eylul-itibariyla-uygulamada-1074648266.html

Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla uygulamada

Kira anlaşmazlıklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla uygulamada

Mahkemelerde rekor düzeyde iş yükü birikirken 1 Eylül'den itibaren uygulamaya girecek yeni düzenlemeyle taraflar artık mahkemeden önce arabulucuya gitmek... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T06:07+0300

2023-08-15T06:07+0300

2023-08-15T06:07+0300

türkiye

mahkeme

kira

arabulucu

arabuluculuk

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Kira anlaşmazlıkları, mahkeme yerine zorunlu hale getirilen arabulucuyla çözülmeye çalışılacak. 1 Eylül'de başlayacak zorunlu uygulama ile mahkemelerin iş yükünün hafiflemesi ve sorunların daha hızlı çözülmesi amaçlanıyor.Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla birlikte ev ve iş yeri kiraları son 2 yılda katlanarak arttı. Bu duruma yüzde 25'lik kira artış sınırlaması da eklenince anlaşmazlıklarda rekor kırıldı. Ancak mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle açılan davalarda ilk duruşmanın görülmesi bile 8 ay sonrasını buluyor.NTV'nin haberine göre Avukat Ali Güvenç Kiraz, 2023 yılının ilk 6 ayında açılan tahliye davası sayısının 47 bin olduğunu ifade ederken zorunlu arabuluculuk kurumunun olumlu sonuç vereceğini ifade etti. "Kira tespit davalarında olumlu bir sonuç vereceğini düşünüyorum" diyen Kiraz, tahliye davaları için çözüm getirmesinin zor olduğunu dile getirdi.Arabuluculuk başvurusu ücretli mi?Başvurular adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme de alınmayacak. Arabulucuk görüşmelerinin 3 hafta içinde tamamlanması gerekiyor.Görüşmelere tarafların katılması şart iken zorunlu hallerde bu süre 1 hafta uzatılabilecek. Anlaşma sağlanamazsa dava açılabilecek. Anlaşma sağlanması durumumda ise arabulucuya belirlenen oranda ücret ödenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230814/fahis-kiraya-ceza-yolda-uygulamanin-ayrintilari-belli-oldu-1074617841.html

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