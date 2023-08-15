https://sputniknews.com.tr/20230815/karlov-suikastinda-mahrem-imamin-esi-istanbulda-yakalandi-1074656297.html
Karlov suikastında 'mahrem imamın' eşi İstanbul'da yakalandı
Karlov suikastında 'mahrem imamın' eşi İstanbul'da yakalandı
FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçerken, Altıntaş’ın örgüt... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T11:39+0300
2023-08-15T11:39+0300
2023-08-15T12:06+0300
dünya
karlov suikasti
andrey karlov
operasyon
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti."Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Talimat aldığı tespit edilmiştiAltıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.Üzerinden 7 yıl geçen suikasta ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemi gerçekleştiren FETÖ üyesi Altıntaş’a saldırıdan 10 gün önce talimatı veren “mahrem imamı” Şahin Söğüt’ün firari olarak aranan eşi A.S. adlı kadının Beylikdüzü’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İstanbul'da operasyonÖrgüt üyesi A.S.’nin izini süren polis, önceki gün belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S. yakalanarak gözaltına alındı.Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.S.’nin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock Veri Kaydının bulunduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. A.S.’nin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 farklı sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/fetonun-rus-buyukelci-korlov-suikasti-davasinda-12-sanigin-cezalari-onandi-1072782447.html
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karlov suikasti, andrey karlov, operasyon
karlov suikasti, andrey karlov, operasyon
Karlov suikastında 'mahrem imamın' eşi İstanbul'da yakalandı
11:39 15.08.2023 (güncellendi: 12:06 15.08.2023) Abone ol
FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçerken, Altıntaş’ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Şahin Söğüt’ün eşi A.S., polis tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.
"Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
Talimat aldığı tespit edilmişti
Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.
Üzerinden 7 yıl geçen suikasta ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemi gerçekleştiren FETÖ üyesi Altıntaş’a saldırıdan 10 gün önce talimatı veren “mahrem imamı” Şahin Söğüt’ün firari olarak aranan eşi A.S. adlı kadının Beylikdüzü’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
İstanbul'da operasyon
Örgüt üyesi A.S.’nin izini süren polis, önceki gün belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S. yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.S.’nin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock Veri Kaydının bulunduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. A.S.’nin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 farklı sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.