https://sputniknews.com.tr/20230815/karlov-suikastinda-mahrem-imamin-esi-istanbulda-yakalandi-1074656297.html

Karlov suikastında 'mahrem imamın' eşi İstanbul'da yakalandı

Karlov suikastında 'mahrem imamın' eşi İstanbul'da yakalandı

FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçerken, Altıntaş’ın örgüt... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T11:39+0300

2023-08-15T11:39+0300

2023-08-15T12:06+0300

dünya

karlov suikasti

andrey karlov

operasyon

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti."Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.Talimat aldığı tespit edilmiştiAltıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.Üzerinden 7 yıl geçen suikasta ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemi gerçekleştiren FETÖ üyesi Altıntaş’a saldırıdan 10 gün önce talimatı veren “mahrem imamı” Şahin Söğüt’ün firari olarak aranan eşi A.S. adlı kadının Beylikdüzü’nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. İstanbul'da operasyonÖrgüt üyesi A.S.’nin izini süren polis, önceki gün belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S. yakalanarak gözaltına alındı.Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.S.’nin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock Veri Kaydının bulunduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. A.S.’nin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 farklı sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230623/fetonun-rus-buyukelci-korlov-suikasti-davasinda-12-sanigin-cezalari-onandi-1072782447.html

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karlov suikasti, andrey karlov, operasyon