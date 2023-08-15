https://sputniknews.com.tr/20230815/iu-tip-fakultesi-cocuklara-cinsiyet-degisikligi-yapildigi-iddialarina-iliskin-inceleme-baslatti-1074657569.html

İÜ Tıp Fakültesi 'çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı' iddialarına ilişkin inceleme başlattı

İÜ Tıp Fakültesi 'çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı' iddialarına ilişkin inceleme başlattı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı tepkilere neden olan fakülte öğretim üyelerinin yazarı olduğu, 18 yaş altındaki çocukların cinsiyet... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T11:50+0300

2023-08-15T11:50+0300

2023-08-15T11:50+0300

türkiye

istanbul üniversitesi

cinsiyet değiştirme

inceleme

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İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı son günlerde tepkilere neden olan fakültenin öğretim üyelerinin yazarı olduğu 18 yaş altındaki çocukların cinsiyet değişikliği süreçlerine yönelik makalede yer alan işlemlerle ilgili çok yönlü bir inceleme başlattı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin Dekanlığımız tarafından çok yönlü bir inceleme başlatılmıştır. Sürecin hukuki, akademik ve etik işleyişine ilişkin başlatılan inceleme üst düzey hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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istanbul üniversitesi, cinsiyet değiştirme, inceleme