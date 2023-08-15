https://sputniknews.com.tr/20230815/italyada-nehir-tasti-sokaklar-camurla-kaplandi-1074659416.html

İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı

İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu sokaklar çamurla kaplandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T12:45+0300

2023-08-15T12:45+0300

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dünya

italya

nehir

taşkın

piyemonte

şiddetli yağış

video

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İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bardonecchia kasabasındaki Merdovine Nehri’nde taşkın medyana geldi.Nehrin aniden taşması sonucu sokaklar çamurla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği kasabada birçok araç çamur altında kaldı.Çamur seli nedeniyle evsiz kalan 120 kişi kamp ve otellere yerleştirildi.Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 5 kişinin bulunduğu ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı 2023-08-15T12:45+0300 true PT1M19S

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italya, nehir, taşkın, piyemonte, şiddetli yağış, video, видео