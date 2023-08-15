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İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı
İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı
İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu sokaklar çamurla kaplandı. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
italya
nehir
taşkın
piyemonte
şiddetli yağış
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İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bardonecchia kasabasındaki Merdovine Nehri’nde taşkın medyana geldi.Nehrin aniden taşması sonucu sokaklar çamurla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı. Maddi hasarın meydana geldiği kasabada birçok araç çamur altında kaldı.Çamur seli nedeniyle evsiz kalan 120 kişi kamp ve otellere yerleştirildi.Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 5 kişinin bulunduğu ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı
İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı
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italya, nehir, taşkın, piyemonte, şiddetli yağış, video, видео
italya, nehir, taşkın, piyemonte, şiddetli yağış, video, видео

İtalya’da nehir taştı, sokaklar çamurla kaplandı

12:45 15.08.2023
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İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir nehrin taşması sonucu sokaklar çamurla kaplandı.
İtalya’nın Piyemonte bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Bardonecchia kasabasındaki Merdovine Nehri’nde taşkın medyana geldi.

Nehrin aniden taşması sonucu sokaklar çamurla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı.

Maddi hasarın meydana geldiği kasabada birçok araç çamur altında kaldı.

Çamur seli nedeniyle evsiz kalan 120 kişi kamp ve otellere yerleştirildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen 5 kişinin bulunduğu ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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