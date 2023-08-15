https://sputniknews.com.tr/20230815/isvecli-rulman-ureticisi-skf-ukraynadaki-fabrikamizin-uc-calisani-fuze-saldirisinda-oldu-1074673551.html
İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü
İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü
İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T20:52+0300
2023-08-15T20:52+0300
2023-08-15T20:58+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
skf
ukrayna krizi
lutsk
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SKF Sözcüsü Carl Bjernstam, “Geçen gece Ukrayna’nın Lutsk şehrine saldırı düzenlendi, saldırıdan fabrikamız etkilendi” açıklamasında bulundu.Bjernstam, “Üç meslektaşımızın öldürüldüğünü teyit etmekten dolayı çok üzgünüz” dedi.Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirlerine geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Lutsk şehrindeki fabrikalardan birine isabet olduğunu belirtilmişti.
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isveç, ukrayna, skf, ukrayna krizi, lutsk, keçe, rulman
isveç, ukrayna, skf, ukrayna krizi, lutsk, keçe, rulman
İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü
20:52 15.08.2023 (güncellendi: 20:58 15.08.2023) Abone ol
İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti.
SKF Sözcüsü Carl Bjernstam, “Geçen gece Ukrayna’nın Lutsk şehrine saldırı düzenlendi, saldırıdan fabrikamız etkilendi” açıklamasında bulundu.
Bjernstam, “Üç meslektaşımızın öldürüldüğünü teyit etmekten dolayı çok üzgünüz” dedi.
Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirlerine geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Lutsk şehrindeki fabrikalardan birine isabet olduğunu belirtilmişti.