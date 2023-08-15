Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor: 'Rasyonel olmalı'
09:01
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
12:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230815/isvecli-rulman-ureticisi-skf-ukraynadaki-fabrikamizin-uc-calisani-fuze-saldirisinda-oldu-1074673551.html
İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü
İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü
İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T20:52+0300
2023-08-15T20:58+0300
ukrayna krizi
isveç
ukrayna
skf
ukrayna krizi
lutsk
keçe
rulman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065749574_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdb3a474a7acb35f26c75dc00d2fee19.jpg
SKF Sözcüsü Carl Bjernstam, “Geçen gece Ukrayna’nın Lutsk şehrine saldırı düzenlendi, saldırıdan fabrikamız etkilendi” açıklamasında bulundu.Bjernstam, “Üç meslektaşımızın öldürüldüğünü teyit etmekten dolayı çok üzgünüz” dedi.Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirlerine geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Lutsk şehrindeki fabrikalardan birine isabet olduğunu belirtilmişti.
isveç
ukrayna
lutsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065749574_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf110d84ca2947c62b478d2b1d4ef87f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isveç, ukrayna, skf, ukrayna krizi, lutsk, keçe, rulman
isveç, ukrayna, skf, ukrayna krizi, lutsk, keçe, rulman

İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü

20:52 15.08.2023 (güncellendi: 20:58 15.08.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti.
SKF Sözcüsü Carl Bjernstam, “Geçen gece Ukrayna’nın Lutsk şehrine saldırı düzenlendi, saldırıdan fabrikamız etkilendi” açıklamasında bulundu.
Bjernstam, “Üç meslektaşımızın öldürüldüğünü teyit etmekten dolayı çok üzgünüz” dedi.
Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.
Daha önce Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirlerine geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Lutsk şehrindeki fabrikalardan birine isabet olduğunu belirtilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала