https://sputniknews.com.tr/20230815/isvecli-rulman-ureticisi-skf-ukraynadaki-fabrikamizin-uc-calisani-fuze-saldirisinda-oldu-1074673551.html

İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü

İsveçli rulman üreticisi SKF: Ukrayna’daki fabrikamızın üç çalışanı füze saldırısında öldü

İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T20:52+0300

2023-08-15T20:52+0300

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ukrayna krizi

isveç

ukrayna

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lutsk

keçe

rulman

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SKF Sözcüsü Carl Bjernstam, “Geçen gece Ukrayna’nın Lutsk şehrine saldırı düzenlendi, saldırıdan fabrikamız etkilendi” açıklamasında bulundu.Bjernstam, “Üç meslektaşımızın öldürüldüğünü teyit etmekten dolayı çok üzgünüz” dedi.Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.Daha önce Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirlerine geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Lutsk şehrindeki fabrikalardan birine isabet olduğunu belirtilmişti.

isveç

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isveç, ukrayna, skf, ukrayna krizi, lutsk, keçe, rulman