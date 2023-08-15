https://sputniknews.com.tr/20230815/imamoglu-istanbulu-kazanmak-turkiyeyi-kazanmaktir-1074658730.html

İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'

İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı ve "Şehrimizin yağmalanmasına karşı çıkmak için bir kez daha yola çıkıyorum... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T12:17+0300

2023-08-15T12:17+0300

2023-08-15T13:06+0300

politika

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20230810/abdulkadir-selvi-imamoglu-anketini-paylasti-kazanacak-mi-1074524176.html

istanbul

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul