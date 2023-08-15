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İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'
İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı ve "Şehrimizin yağmalanmasına karşı çıkmak için bir kez daha yola çıkıyorum... 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T12:17+0300
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politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul
ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul

İmamoğlu adaylık kararını açıkladı: 'Bir kez daha yola çıkıyorum'

12:17 15.08.2023 (güncellendi: 13:06 15.08.2023)
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı ve "Şehrimizin yağmalanmasına karşı çıkmak için bir kez daha yola çıkıyorum. İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum. İstanbulluları bu yürüyüşe davet ediyorum" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.
İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmenin bir laboratuvarıdır. Bu neden İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmaktır.
Hayatım boyunca bir koltuğa değil bir misyona aday oldum.
Sevgili yurttaşlarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İktidarın eline geçmesinin idrakına varmalıyız.
Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım.
İstanbul'a mühürlüyüm. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.
CHP artık seçim kaybedemez, ikinci parti olmakla övünemez.
Partimin değişimi siyasi hayatımın önemli bir misyonudur.
Şehrimizin yağmalanmasına karşı çıkmak için bir kez daha yola çıkıyorum. İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum. İstanbulluları bu yürüyüşe davet ediyorum.
CHP'nin kurultay tarihi belli. Ben bugün bu açıklamaları yaparken kongrelerin değişim sürecini de görüyorum. Bu açıklamanın sorumluluk bilinci ile dolu olduğunun altını çizerim.
Ben hala genel başkanın değişim sürecinin liderliğini yaparak, partimizin tüm kadroları ile yenilenmesi ile geleceğe coşkulu şekilde ulaşmasını sağlamasını istiyorum. Talebimi tekrar buradan ileteyim.
Adayım demedim, yola çıkıyorum dedim.
Yanlışla uzlaşmam, doğruyla uzlaşırım.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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