https://sputniknews.com.tr/20230815/ilk-kez-konut-alacaklara-destek-konusulan-faiz-orani-ve-vade-ortaya-cikti-1074654125.html

İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı

İlk kez konut alacaklara destek: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez konut alacaklara destek verileceğini duyurması sonrası düzenlemenin ayrıntıları merak ediliyor. Gayrimenkul... 15.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-15T10:25+0300

2023-08-15T10:25+0300

2023-08-15T10:25+0300

ekonomi

konut

kredi

konut kredisi

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İlk kez ev sahipleri olacaklar için yeni konut kredisi düzenlemesi gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen gün yaptığı açıklamada, ilk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirtti. Yılmaz, "TCMB ve BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız" diye konuştu.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, vadenin ne kadar olacağıyla ilgili, "Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar vadelendirmek mümkün olabilir" dedi.Özelmacıklı'nın Milliyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:* Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.* Önemli bir diğer etken de son dönemde özellikle özel bankalarda aylık 2.90’a kadar çıkan konut kredileri faiz oranlarının nispeten tüketiciler için kabul edilebilir seviyeye düşürülmesidir.Faiz oranı ne kadar olur?* Burada da çok net belli olmasa bile belki 1.20-1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde bir kampanya sektör tarafından talep edilebilir.* İlk defa ev alacak kişiler için olan bu düzenleme sınırlı bir düzenlemedir. Bu şekilde yapılacak düzenlemenin yatırım amaçlı konut alacaklar için değil de, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin konut erişimine imkan sağlaması nedeniyle faydalı olacağını sektör temsilcisi olarak düşünüyoruz.'Sınırlandırma söz konusu olabilir'* Bazı sınırlandırmalar söz konusu olabilir. Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50’den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.* Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Bu çerçeveler genişletildikçe kredi kullanım oranı daha sınırlı hale getirilecektir.

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konut, kredi, konut kredisi